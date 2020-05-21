Басурин обратился к жителям части Донбасса, занятой украинской армией

21.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинские подразделения на подконтрольной Киеву территории Донбасса сотнями устанавливают противотанковые мины на дорогах общего пользования.

Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжаем фиксировать минирование ВФУ дорог общего пользования. По имеющейся у нас информации, боевики из 58 бригады установили 900 противотанковых мин на участке параллельно дороге в населённом пункте Новгородское. Каратели из 54 бригады установили более 500 противотанковых мин на сельскохозяйственных полях в Троицком. Данные факты свидетельствуют о бездействии штаба ООС в вопросах разминирования, что подвергает смертельной опасности мирное население и сотрудников ОБСЕ», – сообщил Басурин.

По его словам, последствия таких преступных действий со стороны ВСУ не заставляют себя долго ждать.

«Так, вчера в Марьинском районе, между селами Новомихайловка и Славное в ходе выполнения сельскохозяйственных работ на взрывном устройстве, установленном боевиками 28 бригады, подорвался трактор. Водитель получил легкую контузию. И это не единичный случай подрыва гражданских лиц на украинских минах. За год нахождения Зеленского у власти на подконтрольной Украине территории по этой причине пострадали 79 мирных граждан», – рассказал представитель оборонного ведомства.

«В этой связи обращаемся к нашим согражданам, проживающим на временно оккупированных ВФУ территориях – будьте предельно внимательны и исключайте передвижение вне дорог общего пользования. Сообщайте сотрудникам ОБСЕ о фактах минирования украинскими силовиками местности и требуйте у властей вывода подразделений и техники ВФУ из населенных пунктов», – призвал Эдуард Басурин.