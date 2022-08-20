Басурин предупреждает о планах Украины захватить часть Белгородской области

20.08.2022  13:31 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Война, Дзен, Россия, Украина, Харьков
Новости Украины

Украинское руководство разрабатывает план захвата части Белгородской области, чтобы исключить обстрелы объектов нацистских формирований в Харькове.

Об этом в эфире Первого канала заявил официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Возглавляющий оборону Харькова вчера сделал интересное заявление, почему системы ПВО не могут ликвидировать ракеты, которые летят в данный город и рядом. Потому что их система ПВО не успевает срабатывать. 47–49 секунд – С-300 может развернуться в течение 2,5 минут.

Чтобы обезопасить свой город, нужно противника отодвинуть на то расстояние, за которое бы системы ПВО могли срабатывать. Если мы берем Харьков и Белгородскую область, то это подразумевает, что нужно зайти уже в Белгородскую область. И так все основные населенные пункты можно обезопасить только так, когда противник не в состоянии будет их обстреливать.

Понимаете, наглость уже и до этого дошла. То, что они делают – провокации с обстрелами, убийством гражданского населения, пограничников, диверсий, которые они устраивают…

Доходит того, что они уже со своими действиями еще в открытую начинают говорить о том, что нужно зайти на территорию РФ. Знаете, это очень опасные заявления, которые делают официальные лица украинской власти», – сказал Басурин.

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