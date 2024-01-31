Басурин рассказал, чем обернутся для Европы учения ста тысяч натовцев

Вся легенда о нападении России на Европу нужна для увеличения военных расходов. Чтобы европейцы не возмущались высокими тарифами, а безмолвно пахали, как во времена феодального строя.

Такое мнение в эфире «Радио Комсомольская правда» высказал полковник в отставке, военный эксперт, общественный деятель Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его оценке, реактивные снаряды GLSDB, которые Пентагон пообещал предоставить Киеву, уже на Украине.

«Если судить по тому, как американцы делают вбросы, значит, данное вооружение уже есть на Украине, и, скорее всего, оно уже применяется. Потому что, если отслеживать по ситуации попадания по различным объектам, по расстоянию от нулевой точки фронта, то часто снаряды прилетали дальше, чем вроде бы как могли. ПВО у нас может их снимать, у нас ещё в полном объёме не задействована система С-500, которая разворачивается. Это фактически новый вид систем противовоздушной обороны, которые работают уже на других скоростях и на других расстояниях. Поэтому это возможно. В любом случае, любой реактивный снаряд сбить всегда сложно. Ну, боевые действия показывают, что мы очень быстро учимся», – подчеркнул Басурин.

Все действия США и Запада будут сейчас направлены, чтобы развернуть бюджеты своих стран на оборонную промышленность.

«Вся риторика направлена на то, чтобы как можно больше денег направить на оборонку. С другой стороны, и у нас говорят о том, что кто-то будет из НАТО нападать на Россию, но это всё-таки бред. Это словесный понос, как я считаю, который рассчитан на население европейских стран или стран НАТО, для военного бюджета и решения своих политических проблем, которые есть у этих стран. Всё остальное – это мысли, которые кому-то позволяют делать большие деньги», – считает эксперт.

Военные учения НАТО у западных границ России, по оценке Басурина, не приведут к реальному противостоянию. В Альянсе прекрасно понимают, что имеют дело с ядерной державой, и это лишь бряцанье оружием для демонстрации своих возможностей.

«Учения идут, учения самые крупные за последнее время. Они сразу заявляли, что будет задействовано больше 100 тысяч военных и обслуживающего персонала. Но нападать во время учений никто на Российскую Федерацию не будет, на Беларусь, в том числе. Я в своё время писал статью о том, что возможно использование войск НАТО – или под видом миротворцев, или каких-то других частей, соединений отдельных государств на территории Украины. Да, это возможно. Нападение на Калининград, Ленинградскую область, Псковскую или на Республику Беларусь, я считаю, что этого не произойдёт. Всё-таки ядерно-тактическое оружие никто не отменял, плюс боевые действия на Украине показали, и эксперты военные на Западе говорят о том, что российская армия стала намного сильнее и мобильнее, и гораздо быстрее решает возникающие проблемы. Они тоже это оценивают. Запугать своё местное население, чтобы больше с них снять денег, чтобы они не возмущались, как фермеры по всей Европе, а пахали и пахали. Наверное, это возвращение феодального строя, когда есть хозяин, а все его обслуживают», – предположил эксперт.

«Надо смотреть на другие вещи, на заявления, которые делают правые политики, те, которые ещё не у власти, но, скорее всего, во время выборов, они будут приходить. Австрия, Голландия, Германия – они говорят о другом. Они говорят о том, что нужно с Россией уже договариваться, и они будут делать всё, чтобы конфликт на Украине прекратился, но после того, как за стол переговоров сядет и Россия – без России это не получится.

Поэтому нужно обращать внимание на этих правых политиков, которые с каждым днём увеличивают свой электорат и во Франции, в том числе, и в Италии. Там тоже говорят, что нужно садиться за стол переговоров с Россией, даже Украину туда не приглашать, с Россией договариваться. Неизвестно, будет ли Евросоюз завтра, а эти страны пока остаются. Опять же, возвращаясь к правым политическим силам – они говорят о том, что каждое государство должно определять свою политику, а не кого-то там. И это всё больше и больше начинают поддерживать. Вариант того, что Евросоюз если распадётся, то из него начнут откалываться страны-доноры очень высок», – заключил Басурин.