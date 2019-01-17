Басурин рассказал о давлении Киева на защитников ДНР

17.01.2019, Донецк, Владимир Гладков

Киевский режим не брезгует шантажом и угрозами в отношении семей военнослужащих республик Донбасса.

Об этом в эфире YouTube-канала российского военкора Александра Сладкова рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сначала появилось очень много грязи. С моей личной жизнью, потом связанной со службой, потом с той информационной работой, которую я проводил – выезд на обстрелы вместе с представителями ОБСЕ, различными журналистами, местными изданиями новостей, приезжими иностранцами из «ББС», «CNN»… Поначалу было очень неприятно», – отметил он.

На вопрос о методах давления фашистского режима, офицер рассказал, что обычно это запугивание и «поливание грязью».

«Редко это было запугивание, а чисто психология, чтобы я сорвался, сделал какую-то ошибку, что-то сказал, на основании чего они бы «доказали», что я лгу. Влияние, давление на семью, на самое близкое окружение. Родителей, в принципе, сильно не трогали. Маму не трогали, брата не трогали. Вот именно вокруг семьи – жены и детей – эта вся грязь и лилась. Запугивание больше касалось детей, особенно сына. Меня так, относительно, говорили только, что «террорист, которого можно только убить, казнить, осудить», – добавил Басурин.

Также он отметил, что таким образом украинская сторона «кошмарит» всех видных военнослужащих ЛДНР, причём хуже всего приходится тем, у кого на Украине проживают близкие родственники.

«Если взять любого военного, который более-менее часто появляется на экране – вокруг него это происходит. Методы одни и те же, просто основание «на чём» они могут видоизменить, а сам общий метод один и тот-же.

Не всегда люди могут это выдержать. Мне в какой-то степени повезло: мои близкие находятся здесь. А есть же и те, у кого родственники находятся по ту линию фронта. И воздействие на них происходит намного сильнее, и не всегда человек может выдержать», – резюмировал Басурин.