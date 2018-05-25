25.05.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Басурин рассказал, почему взрываются склады ВСУ

Сегодняшний пожар на военных складах ВСУ – не что иное, как очередная провокация Киева с целью обвинить ДНР в обстреле территории.

Такое заявление во время брифинга сделал официальный представитель оборонного ведомства ВС ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Беспечность, коррупция и хищения в украинской армии продолжают приводить к новым неслучайным чрезвычайным происшествиям в зоне операции оккупационных сил, из-за чего страдает мирное население.

«Тому пример сегодняшнее возгорание или умышленный поджог складов ракетно-артиллерийского вооружения на окраине населённого пункта Правдовка, который украинская сторона пытается выдать за обстрел с нашей стороны. Известно, что из-за происшествия на складах население в срочном порядке покидает посёлок, при этом украинские власти и командование эвакуацией своих граждан не занимаются», – заявил Басурин.

В ДНР уверены, что данный факт – не что иное, как очередная попытка разгильдяев из командования ВСУ списать на Республику халатность или скрыть факт хищения боеприпасов для их последующего сбыта на территории Украины. Массовые проверки и инспекции складов в зоне «ООС» не привели к порядку. Склады как горели, так и горят на территории Украины, и ответственность за это никто не несет.

«Важно отметить, что жители населённых пунктов, на территории которых располагаются военные склады ВСУ, уже ни раз выходили на акции протестов с требованием к оккупантам вывести свои склады за пределы посёлков и городов. Однако их требования никто не слышит, а сами акции чаще подавляются силовым путём.

По имеющимся данным, в результате пожара на складах группировки «Восток» уничтожено несколько вагонов снарядов, ракет к РСЗО и зенитным комплексам. Радиус разлёта реактивных снарядов составил до трёх километров. Мирные жители снова стали заложниками преступной халатности и коррупции украинских боевиков», – заявил Басурин.