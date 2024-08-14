Басурин: С началом курской авантюры Киева продвижение ВС РФ в Донбассе ускорилось

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Вторжение в Курскую область ничем не помогло ВСУ, ещё быстрее теряющим в Донбассе позицию за позицией.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил бывший спикер армии ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин.

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«Те заявления, которые сейчас делает украинская сторона – политики, военные. О том, что авантюра, которую они совершили на Курском направлении, им помогает на Восточном фронте, облегчает участь тех несчастных украинских военных, которые здесь находятся – поверьте, облегчения никакого нет от слова совсем. Всё время говорят «Покровское», я называю по-старому – Красноармейское направление, это почти западная граница нашей большой страны, здесь у нас продвижение идёт каждый день. Каждый день мы освобождаем по одному – два села, и всё ближе подходим к самому Красноармейску», – сказал Басурин.

Он добавил, что изменения на фронте происходят не только в ДНР.

«Кстати, это движение, наоборот, увеличилось после того, как началась так называемая Курская операция. Продвижение есть в Новгородском, сейчас его называют Нью-Йорк – то же самое произошло. Небольшие изменения произошли на Луганском направлении, где фронт был статичен, а сейчас мы начинаем двигаться вперёд. Поэтому оправдать потери этих регионов, как они говорят на Украине, из-за того, что началась «Курская операция»… Вот это и есть настоящая операция – мы движемся вперёд, и нас никто в этом плане остановить не может», – подчеркнул эксперт.