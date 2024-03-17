Басурин: Заморозка – это наше поражение, Межуев – Леопольд из мультика

Заморозка конфликта на Украине – это такой же путь в никуда, как и затяжная война с надеждой на то, что ВСУ когда-нибудь закончатся. Нужно «решить вопрос быстрее».

Об этом в эфире радио «КП» заявил бывший спикер армии ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Эксперта попросили прокомментировать мнение, что резервов ВСУ хватит максимум на год-полтора.

«Что может произойти за это время? Украинские политики и военные заявляли о том, что у них мобилизовано порядка миллиона, я эту цифру называл ещё в 2022 году. Это тероборона, сами ВСУ, Нацгвардия, силовые структуры. Миллион – это большая армия. Второе, англичане и американцы будут делать всё, чтобы боевые действия на территории Украины длились как можно дольше. Соответственно будет поставка вооружения, которое ещё не поставлялось, будут заходить сюда наёмники, которые умеют воевать. Полтора года – это долго, вопрос надо решать быстрее», – сказал Басурин.

На вопрос, способна ли сейчас Россия «решить вопрос», он ответил, что нужна «политическая воля» и чётко сформулированная задача военным.

«Для военных самое главное, когда поставлена чёткая задача. Сейчас она размыта, это моё мнение. [Денацификация и демилитаризация] – где конечная точка? Медведев недавно чуть-чуть обозначил эти точки, он сказал что Одесса, Николаев, Харьков и Киев – это русские города. Чёткое определение военных задач. Вы должны взять город N. Всё, военные начинают разрабатывать операцию, считают, сколько нужно сил и средств, и начинают её выполнять. Военным изначально было очень сложно воспроизвести то, что хотело политическое руководство. Поэтому я и говорю, что нужна политическая воля. Ну, утрируем: мы должны взять Левобережье Днепра, оно должно быть полностью под нашим контролем, точка», – объяснил эксперт.

При этом он высказался категорически против заморозки конфликта.

«Я считаю, что заморозка – это будет наш проигрыш. Потому что они будут себе создавать временные условия, при которых опять будут готовиться к боевым действиям, и война будет опять развёрнута, но уже в другом качестве», – сказал Басурин.

Радиоведущий Иван Панкин привёл в пример мнение ряда политологов, в том числе рупора сторонников замирения с Киевом Бориса Межуева, который в ответ на замечание, что ВСУ будут накачивать оружием во время заморозки, возражает, что Россия тоже будет становиться сильнее и оснащаться новыми вооружениями.

«Вопрос в другом. Готов ли он взять в руки оружие и пойти на фронт? Иногда люди делают высказывания о том, что мы будем сильнее, но мы будем сильнее, если мы объединимся и выполним конституционный долг. Многие делают высказывания, но при этом выполнять конституционный долг не хотят. Если бы он его выполнил, высказывания были бы другие. Разглагольствовать о том, что давайте жить дружно, как в мультфильме про Леопольда. На него всё время нападали, и единственная дружба у них началась тогда, когда он давал сдачу. Если он хотел жить в состоянии заморозки, то тогда были всегда проблемы. Если сейчас произойдёт заморозка, для нас будут проблемы. В перспективу заморозки не верю. Будем идти до подписания капитуляции», – ответил эксперт.