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Новости Украины

В 2016, 2019 и 2021 годах на Украине вспыхивали и гасились скандалы вокруг нацбатов непонятной принадлежности: чеченского батальона имени Шейха Мансура, батальона ОУН Кохановского и 8-го батальона УДА «Аратта», отпочковавшегося от «Добровольческого украинского корпуса» «правосеков».

С одной стороны, формально не подчиняющиеся ни одной силовой структуре неонацистские формирования играли роль «третьей силы», выполняя негласное задание верховной власти по террористическим обстрелам и ведению диверсионной войны на неподконтрольных Киеву территориях, с другой – привыкшие проживаться лихостью и беспределом хлопцы обернулись мощнейшей головной болью для населения и правоохранительных органов не только в местах их дислокации, но и в глубоком тылу.

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Используя тесные связи с «побратимами» из «Правого сектора» и других радикальных националистических формирований, «третья сила» организовала дополнительную «подработку» через торговлю оружием, похищение людей, заказные убийства, рэкет и тому подобную преступную деятельность.

Пока навороченный хлопцами мусор не выносили из хат, режим Порошенко смотрел сквозь пальцы на «милые шалости» подопечных. Подумаешь, похищаю людей и приторговывают ворованным оружием – главное, убивают «сепаров» и «вату», а это куда важнее.

Однако, чем ближе надвигался срок парламентских и президентских выборов, тем чаще приходилось ломать головы власть предержащим, как укоротить разгул национал-бандитизма, не подвергаясь при этом угрозе ответных антиправительственных акций со стороны разбушевавшихся «побратимов», осуществлявших самостийный идеологический контроль над руководством недогосударства.

А делать что-то с бесконтрольными нациками было необходимо, поскольку среди «громадян» зрело огромное недовольство бездеятельностью власти, чем могла воспользоваться «пророссийская оппозиция», или даже обстановка внутри Украины в один прекрасный день вообще могла слететь с резьбы.

Таким образом, в 2016 году, когда уже действовал «Минск-2» и было ясно, что конфликт в Донбассе перешёл в вялотекущую стадию, Киев начал разоружать наиболее отмороженные нацбаты.

Разоружать впавшие в «немилость» нацбаты назначили МВД Авакова, которое их, фактически, курировало: часть боевиков вывели подальше от линии соприкосновения, заставив сдать тыловые арсеналы, однако в зоне боевых действий были оставлены отдельные подразделения этих нацбатов и всё тяжёлое вооружение.

При этом, в своих действиях МВД ссылалось на некие положения «Минска-2», будто бы тяжёлое вооружение должно находиться в определённых минскими соглашениями пунктах, передвижение которых якобы мониторит гуманитарная миссия ОБСЕ.

В частности, таким образом, в селе Широкино в окрестностях Мариуполя осталась вести террористическую войну с ДНР «независимая» диверсионно-штурмовая группа «Медведи SS», соседями которой было подразделение чеченских сепаратистов-ичкерийцев – батальона имени Шейха Мансура.

По факту оставленные в зоне боевых действий подразделения наиболее отбитых неонацистов сдали только миномётные выстрелы, кое-какую взрывчатку и проржавевшие цинки от гранат для РПГ-7.

Тяжёлое вооружение, на бумаге остающееся под контролем ВСУ, хранилось на складах в ближайшем тылу в режиме открытого доступа вооружённых нацистских формирований, специально оставленных вблизи от линии разграничения.

Поскольку мы недавно уже приводили историю «боевого пути» ДШГ «Медведи SS», немного расскажем о «шайтанах» из батальона имени Шейха Мансура.

Батальон был сформирован в 2014 году в Дании под эгидой экстремистской организации «Свободный Кавказ». Во время набора предпочтение отдавалось лицам, имеющих опыт боёв с Российской армией в первую и вторую чеченскую кампании.

Батальон имени Шейха Мансура укомплектован преимущественно чеченцами, хотя в его составе встречаются украинцы, дагестанцы и ингуши. На первых порах в нём отметились даже японец и американец.

Организационно он был вторичен по отношению к батальону имени Джохара Дудаева, который был фактически разгромлен под Иловайском. В какой-то момент батальон имени Дудаева распался на три конкурирующие шайки, которые развели от греха подальше по разным участкам фронта – от Луганска до Мариуполя. После гибели главаря батальона имени Джохара Дудаева «бригадного генерала» Исы Мунаева новую группу возглавил его заместитель Муслим Чеберлоевский.

Чеченский батальон моментально превратился в источник проблем, несмотря на боевой опыт его участников. Бандиты так и остались бандитами.

Боевая ценность батальона имени шейха Мансура была практически нулевая. «Шайтаны» участвовали в длительных боях за Широкино, в ходе которых просто сожгли половину села. Широкино бессчётное количество раз переходило из рук в руки, и ичкерийцы в итоге были выведены оттуда зимой в степь под Волноваху. Там им было холодно и скучно. Уходить из окрестностей Мариуполя, большого города, оставленного нацистам порохунтой на поток и разграбление, им не хотелось, зато очень хотелось безнаказанно грабить, убивать, жить лихо и весело.

Сей «модус вивенди», в конце концов, привёл к тому, что поголовье бандитов стало стремительно сокращаться вдали от Донбасса.

В батальоне, частности, засветилась мутная аферистка Амина Окуева, одесская хохлушка, вышедшая замуж за чеченца Адама Осмаева, выдававшая себя за «чеченку по крови, изгнанную из родного аула русскими оккупантами».

30 октября 2017 года автомобиль, в котором ехала сладкая парочка, был обстрелян из засады. Произошло это под Киевом. В результате, Окуева была убита, а Осмаев ранен.

При загадочных обстоятельствах в Турции «принял ислам» Илес Дадакаев, по кличке «Марат», культовая в среде «шайтанов» фигура, у которого, клевещут, был конфликт с четой Осмаевых-Окуевых на почве распределения денег, выделяемых чеченской диаспорой.

К осени 2021 года по батальону имени Шейха Мансура как будто Мамай прошёл – его численность сократилась до пары десятков рыл. За полгода до этого в СНБО Украины был утверждён санкционный список воров в законе и криминальных «авторитетов», среди которых фигурировали и бандиты-мансуровцы.

Укронацисты, покровительствующие «чеченским побратимам», раздули до небес скандал, будто боевиков из батальона имени Шейха Мансура власти начнут депортировать в Россию.

Как известно, ни одного «шайтана» Зе-влада России не выдала, но именно в эти полгода бесследно растворились в окружающем пространстве большинство чеченских боевиков. Злые языки утверждают, что они были ликвидированы и прикопаны в окрестностях Киева по линии СБУ, поскольку успели нажить себе врагов буквально повсеместно.

Главарь батальона Чеберлоевский продолжал цепляться за махновскую вольницу и утверждать, что его банда де-факто входит в состав УДА «Правого сектора», однако власти в Киеве, сами и создавшие мутный статус отморозкам, настаивали, что подразделение должно организационно входить в состав ВСУ, что противоречило решению центральных властей от 2014 года, согласно которому все добробаты юридически переформировывались в «территориальные батальоны» с привязкой к той области Украины, в которой они набирались.

Тем самым порохунта сажала тербаты на шею местных властей, заставляя финансировать отморозков из областных бюджетов. А, поскольку бюджеты областей сильно оскудели после «революции гидности», тербатам разрешили самофинансирование через рэкет и поборы периферийных коммерческих структур.

Самое смешное в статусе батальона имени Шейха Мансура, что никакой «Чеченской области» или «ЧРИ» в составе Украины не было, отчего по украинскому законодательству его следовало квалифицировать как банду.

В общем, кучка недобитых «шайтанов» так и волочила бы жалкое существование изгоев в государстве, которое ими попользовалось и бросило, если бы не грянувшая спецоперация.

Зе-хунта внезапно вспомнила про чеченских боевиков, загнав их в возрождённый батальон, бросив их на «оборону» Киева.

О «подвигах» «мансуровцев» против Российских войск во время боёв под Киевом ничего неизвестно, однако на днях в интернете прошло сообщение, что новый главарь батальона Вали-Омар Дамаданов («Умар») в одном из уцелевших после «калибровки» цехов киевского завода «Артём» по указке из ГУР МО организовал производство оружия и взрывчатки.

Судя по поступившей информации, ГУР снабдила чеченских боевиков одной лишь «указивкой», не выделив на новое начинание и ломаного гроша и предложив джигитам крутиться, кто как может.

«Умар» Дамаданов, чтобы не ломать голову, решил использовать ранее проверенный опыт самофинансирования, предлагая крупным украинским бизнесменам вооружённую охрану членам их семей и объектам недвижимости в обмен на инвестиции.

В этой связи возникает два вопроса: учитывая абсолютный бардак в учёте и контроле за выданным населению оружием и западной военной помощи, в чьих руках окажутся «изделия» деляги Дамаданова, и настолько ли наивны крупные украинские бизнесмены, чтобы нанимать в охрану своих семей и недвижимости «романтиков с большой дороги», на которых клейм ставить негде?