Батальон тягнибоковцев под Северском оказался практически в окружении

Из-за отсутствия оперативного реагирования командования ВСУ русские под Северском выдавили несколько украинских подразделений и начинают готовить окружение оставшейся группировки.

Об этом в интервью «Громадському» заявил командир находящегося в районе Северска нацбатальона «Свобода» Петр Кузик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы работаем в ситуации, когда доводится оборонять наш участок почти на 360 градусов . Я лично претензий ни к кому не ставлю, но так случилось, что некоторые подразделения вынуждены были отойти и настолько глубоко отошли, что кроме того, что оголили фланги наши, оголили тылы. Не всегда оперативно реагируют на эту информацию, и враг воспользовался, начал обходить, поэтому определённое время подразделение вело бои почти на 360. Сейчас пытаемся ситуацию стабилизировать, тактически пока что она не выровнялась, но уже есть надежда, что она или улучшится, или, по крайней мере, о нас не забудут », – сказал Кузик.

«Не было оперативного реагирования, верили в ложь и хорошие новости. Была ситуация, когда мы показывали, что там никого нет, а утверждали, что там есть контроль наших войск, и командование сначала верило в хорошие новости. Потом, когда начались бои, когда начались серьёзные проблемы, люди в плен попадать, начали нести потери, уже стало очевидно, что там есть враг.

И вместо того, чтобы принимать оперативно решение, прислали проверку, которая должна верифицировать эти данные. Ну всё, как у военных. Но сейчас или огласка журналистов повлияла, или мы достали, или что-то изменилось в принципах работы командования, или все эти факторы вместе – сейчас коммуникация налажена. Но проблемы и с личным составом, и с Б/К большие по всей линии», – рассказал комбат.