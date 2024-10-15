Батальоны северокорейцев на Украину нагнал ЦИПСО

Елена Острякова.  
15.10.2024 17:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 384
 
Вооруженные силы, Дзен, КНДР, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


«Сенсация» о том, что на Украину прибывают северокорейские войска, чтобы сражаться на стороне России, придумана в ЦИПСО.

С таким мнением в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сенсация» о том, что на Украину прибывают северокорейские войска, чтобы сражаться на стороне России,...

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«Это очередная выдумка ЦИПСО. Они сидят и думают: войска какого внешнего врага мы можем туда «отправить», чтобы это впечатлило Запад, чтоб они решили помочь Украине остановить это. Ах да, северокорейцы», – иронично отметил Джонсон.

Он объяснил, почему, по его мнению, прибытие северокорейцев на Украину маловероятно.

«Слушайте, я думаю, Россия будет очень рада, если северокорейцы приедут, будут воевать и научатся боевым приемам. Но знаете, найти трудно достаточно северокорейцев, говорящих по-русски, или достаточно русских, говорящих по-корейски. Это сразу создаст языковые проблемы, которые затруднят интеграцию этих сил. Так что я думаю, что это была одна из психологических операций, которую запустили, а западные СМИ подхватили», – заключил Джонсон.

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