Батальоны северокорейцев на Украину нагнал ЦИПСО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Сенсация» о том, что на Украину прибывают северокорейские войска, чтобы сражаться на стороне России, придумана в ЦИПСО.

С таким мнением в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Это очередная выдумка ЦИПСО. Они сидят и думают: войска какого внешнего врага мы можем туда «отправить», чтобы это впечатлило Запад, чтоб они решили помочь Украине остановить это. Ах да, северокорейцы», – иронично отметил Джонсон.

Он объяснил, почему, по его мнению, прибытие северокорейцев на Украину маловероятно.

«Слушайте, я думаю, Россия будет очень рада, если северокорейцы приедут, будут воевать и научатся боевым приемам. Но знаете, найти трудно достаточно северокорейцев, говорящих по-русски, или достаточно русских, говорящих по-корейски. Это сразу создаст языковые проблемы, которые затруднят интеграцию этих сил. Так что я думаю, что это была одна из психологических операций, которую запустили, а западные СМИ подхватили», – заключил Джонсон.