30.06.2020, Москва, Елена Острякова

В Кремле не в верят в победу Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии, которые состоятся 9 августа.

Об этом в своем телеграм-канале написала российский общественный деятель Кристина Потупчик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Краем глаза слежу за происходящим в Белоруссии, и пока что все выглядит так, что у нас смирились с тем, что Батька — сбитый летчик.

По крайней мере в РИА Новости уже начали публиковать экспертные комментарии о том, какими непростыми будут личные переговоры Путина с Лукашенко.

“Зачастую это выглядит так, как будто человек сам себе бьет камнем по пальцу”, описывает эксперт РИА поведение пока еще президента союзного государства. И прибавить нечего», – написала Потупчик.

По мнению российского политолога Ильи Гращенкова, теперь Кремль если и помирится с Лукашенко, то только на своих условиях.