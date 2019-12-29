«Батька ступил на скользкую дорожку гражданина Януковича» – Платошкин

29.12.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опасно заигрался, откровенно используя «многовекторные» методы шантажа Москвы, как в свое время ныне беглый экс-президент Украины Виктор Янукович.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский дипломат и историк Николай Платошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, Батька ступил на скользкую дорожку гражданина Януковича, который для того, чтобы нас напугать и чтобы мы считали его самым лучшим другом России, он вскармливал нацистов на Украине через свою администрацию и говорил: друзья, если со мной не будете сотрудничать, смотрите, кто есть.

То же самое, увы, сейчас начинает происходить в Белоруссии, когда Лукашенко говорит, что я самый-самый пророссийский, потому что все остальные ужасные и прочее. И когда из Белоруссии высылаются на Украину ополченцы Донбасса, когда он обнимался с этим негодяем, кровавым палачом Порошенко и говорил: «Пётр Алексеевич, для тебя в течении двадцати четырёх часов…».

Когда приехала Меркель в Минск, мне было стыдно смотреть программы белорусского телевидения: «к нам впервые приехала Меркель, и она у нас даже переночевала в Минске» – ну, ребята, это я из Белоруссии слышу, из страны партизан, где каждый третий погиб? Да вы что?» – возмутился Платошкин.