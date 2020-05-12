«Батькины выборы». Арктическая «белорусская весна»

12.05.2020, Москва, Елена Острякова

Сегодня в Гродно мокрый снег, хотя казалось, что на выходные уже окончательно распогодилось. Причуды природы можно считать метафорой белорусской политической жизни, только наоборот: она «распогодилась» только на месяц, а потом вновь уйдет на пять лет в серый «демисезон».

После стремительного объявления даты очередных президентских выборов на прошлой неделе было сделано несколько весьма резонансных публичных заявлений.

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Самое заметное из них – пост в «Фейсбуке» бывшего директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало. Он разразился резкой критикой ситуацией в стране, в которой после четверти века «утверждались семейные, неофеодальные отношения с возможностью проявления различных форм капризности, бесцеремонности и грубости по отношению к тем, кто стоит ниже в социальной лестнице».

«В стране сформировалась модель, при которой возвышение одних происходило не путем индивидуального развития и личностного роста, а за счет «опущения» и унижения других, лишения их гордости и человеческого достоинства. Результате этого мы хорошо видим… Экономика потеряла конкурентоспособность, а общество – способность к развитию…

Мы не решаем проблем завтрашнего дня – мы их не понимаем. Вместо этого мы заняты бессмысленными «битвами за урожай», «модернизацией» деревообработки и цементной отрасли, спасением камвольного комбината, целлюлозной фабрики, посещением свинарников и коровников, а также борьбой с «тунеядцами» и «бездельниками», – Цепкало щедро рассыпал по своему посту прозрачные намеки на действующего президента Лукашенко, не назвав его по имени.

В финале он заявил, что собирается баллотироваться, и это заявление уже пятый день обсуждают в СМИ и соцсетях.

«Либо умная многоходовка власти, спойлер нового уровня, подачка либералам и айтишникам, чтобы на выборы пришли летом. Как Прохоров в России когда-то. Либо решил сам, по какой-то причине. Например, достало и в стране нечего терять. Или попросили друзья по бизнесу», – написал обозреватель Артем Шрайбман.

Либеральный журналист не назвал третей версии, которую выдвинули анонимные пророссийские телеграм-каналы – Цепкало может быть ставленником США, которые поняли бесперспективность поддержки классической националистической оппозиции. Она, кстати, после суматошных «праймериз» так и не смогла выдвинуть единого кандидата и решила ограничиться традиционными уличными протестами.

Что касается Цепкало, то до того, как стать директором Парка высоких технологий, он был послом Белоруссии в США. Связи наверняка остались.

«По факту выдвижение Цепкало – это попытка цифрового бизнеса и конкретно компании Wargaming инвестировать в создание политических инструментов для защиты и продвижения своих интересов. Сомневаюсь, что Цепкало и Ко. всерьез рассчитывают победить на этих выборах, скорее это заявка на будущее, на участие в транзите», – выдвинул в «Фейсбуке» свою версию близкий к белорусскому президенту политолог Александр Шпаковский.

Как бы в противовес условному «западному» кандидату возникает фигура условного «пророссийского» оппонента. Настолько условного, что он даже не заикается о своем выдвижении. Речь о премьер-министре страны Сергее Румасе. Петицию с призывом к нему выставить свою кандидатуру вывесили в конце прошлой недели. Правда, голосов она не собрала.

«Новейшая история Беларуси показала, что длительное пребывание у власти высшего должностного лица, чье регулярное «переизбрание» крайне сомнительно, замедляет развитие республики, приводит к деградации государства и общества. За 26 лет президентства А. Г. Лукашенко Беларусь не совершила прорыв в будущее, а осталась в прошлом.

Уничтожены демократические институты, подорвана репутация власти не только внутри страны, но и на международной арене. В Беларуси сформировался культ личности и вождизм. Тысячи достойнейших граждан – ученых, врачей, преподавателей, бизнесменов, журналистов подвергаются репрессиям и гонениям», – говорится в петиции.

Из «пророссийскости» у Румаса только умение вести успешные переговоры в Москве. Там так устали от непредсказуемого Лукашенко, что рады просто спокойному вменяемому чиновнику. В остальном премьер-министр демонстрирует модные нынче во властной тусовке националистические замашки: наряжается в вышиванки, иногда переходит на мову. Лукашенко периодически грозится отправить его в отставку, но покладистому Румасу все время удается удержаться.

Однако вместо виртуального «пророссийского» кандидата сегодня появился вполне реальный – председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико. В последние несколько месяцев он через оппозиционные националистические СМИ, меценатом которых является, продвигал смелые идеи о том, что Белоруссия попала в «ловушку паразита» и иного выхода, кроме как согласиться на интеграционные проекты Кремля, у нее нет.

«Я очень боюсь, что это последний шанс хоть каких-то выборов в независимой Беларуси. И я посчитал для себя недопустимым и стыдным жалеть о том, что не попытался что-то изменить, оправдывая себя тем, что изменить нельзя ничего», – объяснил Бабарико в «Фейсбуке» свое решение.

Третий заметный кандидат в президенты – блогер Сергей Тихановский. Свое заявление о выдвижении он сделал из СИЗО. После его задержания было арестовано еще 120 человек по всей Белоруссии, собиравшихся, чтобы выразить свой протест.

Тихановского называют «белорусским Шарием» абсолютно несправедливо. Профессиональный украинский журналист в эмиграции всегда четко артикулировал свои симпатии и антипатии в политике. Белорусский же аналог выступает с позиций обывательского популизма – за все хорошее против всего плохого. Последние месяцы он просто ездит по стране и дает возможность высказаться любому недовольному.

Тихановского арестовывали зимой за участие в оппозиционных митингах против интеграции с Россией, но он при этом всячески подчеркивал, что просто снимал протестные мероприятия, а не участвовал в них.

В соцсетях так и не пришли к общему мнению по поводу Тихановского. Анонимные пророссийские телеграм-каналы уверены, что история с его арестом была призвана отвлечь внимание от высылки из страны съемочной группы российского Первого канала. Оппозиционные СМИ выдвигают версию, что блогер должен привлечь на выборы давно разочаровавшийся в них протестный электорат.

Таким образом, повысится и явка, и легитимность. А живущий в Киеве политолог Игорь Тышкевич вообще предположил, что Тихановский – российский агент.

Вот – только три ярких сюжета неожиданно начавшейся белорусской политической весны. Многие полагают, что продлится она недолго – до 14 июля, когда закончится регистрация кандидатов в ЦИК.

Есть оптимисты, верящие, что самый сильный из оппонентов Лукашенко дотянет аж до второго тура, который состоится в день рождения нынешнего белорусского лидера с «подарочным» результатом.

Возможно, вся эта суета еще не пресечена в зародыше только для того, чтобы попытаться добиться признания переизбрания «последнего диктатора Европы» на Западе.

В любом случае, в перспективу каких-либо перемен никто всерьез не верит. «Белорусская весна» чем-то напоминает арктическое лето.