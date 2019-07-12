«Батькивщина» предложила организовать в центре Киева меджлис-таун, меджлис-сити и меджлис-кампус

12.07.2019, Киев, Владимир Гладков

В Киеве необходимо сконцентрировать всю меджлисовскую «элиту» и организовать подготовку кадров для захвата власти в российском Крыму.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил представитель партии «Батькивщина» Маркиян Лубкивский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы выступаем за то, чтобы не остались без внимания крымские татары. Киев должен стать центром крымскотатарской элиты, где Меджлис, где правительство, где институты, которые готовят кадры для перспективного возвращения в Крым.

То есть мы говорим о том, что в Киеве должны заработать те институты, которые сегодня незаконно запрещены на территории Крыма. Они должны вернуться в Крым и тут активно работать.

Мы за то, чтобы в рамках Министерства иностранных дел был представитель крымскотатарского народа, заместитель, как в Министерстве информационной политики. Это тоже важные и знаковые вещи даже на переговорах», – отметил представитель Юлии Тимошенко.