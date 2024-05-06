База доносов в белорусский КГБ слита в сеть

Хакерская группировка «Киберпартизаны», о которой доподлинно известно лишь то, что там состоит ее спикер Юлианна Шеметовец, делающая от ее имени публичные заявления и за которой, вероятнее всего, стоят спецслужбы недружественных стран, организовала очередной громкий слив.

В этот раз в сеть попала база из около 40 тысяч обращений, отправленных на электронную почту КГБ Белоруссии с 2014 по 2023 год. Не все из этого – доносы. Хватает и обычного спама и творчества душевнобольных. Но и откровенных доносов хватает.

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База, скорее всего, подлинная. По крайней мере, найдя донос на самого себя от имени одной жительницы Могилева, с которой я состоял в контрах в фейсбуке лет 5 назад, в подлинности убедился. Этот стиль не подделаешь и ни с чем не спутаешь. Дама от имени антифашистов Беларуси и потомков участников ВОВ выражала протест против того, что я называл Бандеру и бандеровцев преступниками и поддерживал «расстрел мирных протестующих на Майдане».

Впрочем, с этой дамой лично мне все ясно. Подобная каша в голове предполагает наличие определенного медицинского диагноза. Причем, судя по тому, что тремя годами позже она же сочла сообщение «Время жизни капчи истекло» на каком-то сайте как личную угрозу, обвинив в ней неведомых «неофашистов», проблемы с ментальным здоровьем только усилились.

Стучали не только на меня и не только сумасшедшие. Сами змагары, любители порассуждать о правах человека и репрессивной машине, тоже любили писать доносы «кровавой гэбне» на оппонентов. Вот, например пламенная змагарка Наталья Басалыга, тут как тут. Успевает и с режимом бороться и в КГБ писать, чтобы неугодные сайты закрыть.

Сейчас пророссийским активистам в Белоруссии становится непросто – суды, доносы, крупные штрафы. С этим столкнулись пока немногие, но процесс набирает обороты – вот уже дошло до полковника Николая Петрушенко, который еще в бытность народным депутатом СССР снискал репутацию «черного полковника» и был последовательным противником горбачевских «реформ». Его, как и Мирсалимову, обвиняют в размещении «экстремистских» материалов в соцсети. И, точно так же, не обращая внимание на контекст, в котором они были размещены.

По выложенной базе видно, что подобное было и раньше. Доставалось и активистам «Бессмертного полка» (в частности, Дмитрию Кудрявцеву, в интервью которого усмотрели призывы к нарушению суверенитета), и российским изданиям. Тому же Регнуму доставалось чаще всего, но жаловались, например, и на Юлию Витязеву, которая осмелилась заявить, что «Бессмертный полк» в Белоруссии запретил лично Лукашенко.

Некий житель Новополоцка (фамилию называть не буду, во избежание последствий) пишет целый манифест. Приведу его в оригинальной стилистике и орфографии:

«Добрый день! Я думаю, что вам известно, что в последнее время в нашей стране и соседней России нарастают антибелорусские настроения, направленные против независимости нашего государство. Якобы для защиты Беларуси от западной агрессии нам пытаются навязать так называемый «русский мир» Возникают различные движения, которые не только против оппозиции Беларуси, но и о любом белорусском проявлении. В разных городах то и дело всплывают факты раздачи российских флагов. Также теперь начинает набирать обороты тема о «незаконной передаче русских земель в состав БССР». Также есть множество СМИ, которые клевещут – постоянно публикуют статьи о притеснение русского языка или дискриминация русскоязычных, что невозможно в современных реалиях Беларуси. Я как гражданин Беларусь волнуюсь за суверенитет нашего государство и меня интересует проводятся ли какие-либо мероприятия по недопущению такого же сценария как на востоке Украины? Какие мероприятия проводят по недопущению распространению антибелорусской политики и наказаны ли кто-то за подобные действия?»

Этот не слишком грамотный текст – квинтэссенция всех тех обвинений, с которыми регулярно сталкиваюсь и я, и многие другие пророссийские активисты. Русский язык с улиц убирали, но говорить об этом было нельзя. Кто это был? Не в меру бдительный змагар или предтеча современных «системных националистов»? По времени это обращение было написано незадолго до задержания трех журналистов по «делу регнумцев». Змагары тогда внезапно осмелели и стали бороться с оппонентами с опорой на само белорусское государство.

Но крики оппозиции по поводу слива базы получились не только победные. Ожидаемо оказалось, что змагары стучали не только на пророссийских, но и друг на друга. Белорусскую политэмиграцию сотрясают скандалы. Сразу два кандидата в члены Координационного совета, занимавшие заметные должности в одной из социал-демократических партий, написали доносы на соратников по оппозиции. У обоих теперь будут проблемы. Из партии и из избирательных списков их уже исключили, будут разбирательства.

Злорадствовать не буду. Нормальный социал-демократ, если действительно социал-демократ, а не непонятно кто с нацистским душком, на самом деле и должен был обратиться в компетентные органы для защиты общества от национал-радикала Пальчиса, призывавшего «убивать «Русский мир» и крайне упоротого даже по змагарским меркам Автуховича, открыто угрожавшего массовыми расправами еще до августа 2020 года.