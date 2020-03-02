База США под Очаковом: Украинцам вход воспрещен

02.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Даже украинским чиновникам запрещен доступ на строящуюся под Очаковом американский пункт управления ВМС.

Об этом в эфире телеканала «Наш» рассказала экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто из вас знает о строительстве закрытой военной базе в Очакове? Никто. А вы знаете, что эта военная база у нас строится второй или третий год подряд. Она строится исключительно силами США, туда ограничен доступ государственных чиновников Украины, на собственной территории. Оцепление за километр, местное население не имеет право даже близко гулять.

Кто об этом знает, почему нам об этом не рассказывают? Это опорный пункт. С нами кто собрался воевать? Что там будут делать американские военные? Что они сейчас там делают? И почему правительство не ставит эти вопрос?

Есть у нас патриоты, к примеру, Владимир Яворивский из «Блока Юлии Тимошенко» он сказал: мы побывали подстилкой 300 лет у Россией теперь попробуем 300 лет у США», – сказала Бондаренко.

По ее мнению, стремление американцев к размещению своей базы в Крыму не было мифом.

«Выгодополучатели майдана предпочитают о ней молчать, осенью 2013 года на официальном сайте посольства США на Украине, появился тендер на некую реконструкцию школы №5 в Севастополе. Что там собирались делать, никто не знает, потому что именно с аннексией Крыма это объявление с сайта исчезает за ненадобностью.

Тут я могу сказать одно, если бы не произошла аннексия русскими, то аннексия состоялась бы в пользу военно-морского флата США. И я скажу, что до сих пор Госдеп США свои мечты о том, чтобы у них была база на Черном море в пределах Украины, не бросили», – отметила Бондаренко.

Экс-депутат также напомнила, что на Украине со времен Виктора Ющенко работают американские бактериологические лаборатории.

«На Украине за деньги министерство обороны США при Ющенко построены 15 закрытых бактериологических лабораторий, и они работают до сих пор и финансируются они министерством обороны другой страны», – рассказала Бондаренко.