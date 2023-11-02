Базовая идея Украины, чтобы её сдали в европейский интернат на харчевание – киевский философ

Анатолий Лапин .  
02.11.2023 23:49
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Украинская власть ведет страну в Евросоюз, как в интернат – чтобы сдать государство на попечение, оставив при этом, такой же бедной, но получив возможность сидеть на потоках.

Об этом в эфире видеоблога «Власть vs Влащенко» заявил украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть ведет страну в Евросоюз, как в интернат – чтобы сдать государство на...

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По словам Дацюка, при таком будущем Украина будет нищей, разве что с более-менее нормальными дорогами по «европейским стандартам».

«Базовая национальная идея Украины – сдать Украину, как в интернат, в ЕС – пусть они управляют, пусть они занимаются производством, жилищным обеспечением, жизнеобеспечением, безопасностью, а украинцы будут сидеть на потоках, выводить деньги в офшоры и в Европу, а здесь как была нищета, так и останется нищета.

Только уже такая нищета с европейским флером – евроремонты будут, улицы везде такие, как в Европе, дороги построят европейские – надо же как-то перемещаться. И это тупик», – заключил Дацюк.

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