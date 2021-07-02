Базы НАТО на Украине становятся реальным сценарием

02.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Бывшие советские военные аэродромы на Украине могут быть приспособлены под нужды ВВС НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет военный историк Дмитрий Болтенков.

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По его словам, запрет в конституции на размещение иностранных военных баз на территории Украины парламент может без труда преодолеть.

«Нам надо считаться с вероятностью, что и сухопутные, и морские базы блока в этой стране в итоге появиться могут. На территории порта Очаков уже несколько лет инженерные формирования ВМС США осуществляют строительство объектов базирования для украинского флота, таких как причалы и береговые здания. Планируется использовать эти объекты для подготовки частей морской пехоты США. По последним меморандумам Британия продаст Украине несколько боевых кораблей и катеров и также окажет помощь в создании пунктов базирования ВМСУ в Очакове и Бердянске», – указывает Болтенков.

Он обращает внимание, что для НАТО представляет интерес побережье Черного моря, дающее доступ к этому стратегическому региону, но и-за потери Крыма выбор тут невелик.

«Одесса — это просто грузовой порт, куда можно прийти только за местными развлечениями. Для базирования боевых кораблей он слабо пригоден. В Очаков могут зайти лишь небольшие боевые единицы. Даже в советские времена там базировались только катера. Из-за твердого контроля России над Керченским проливом отпадает и Бердянск. Таким образом, постоянное базирование каких-либо крупных военно-морских сил НАТО на территории Украины представляется фантастикой», – подчеркивает автор.

Он считает, что куда боле реальным сценарием выглядит присутствие на Украине ВВС НАТО, в частности близ Николаева на на огромном бывшем советском военном аэродроме Кульбакино.

«Существующие ВВС Украины стремительно деградируют, и очень скоро летать на их военных самолетах будет просто опасно для жизни. Поэтому вполне возможно представление его для нужд разведывательных самолетов и беспилотников США и других стран. В благодарность за это Киев может попросить какую-либо партнерскую программу по базированию в Кульбакино или на других авиабазах страны ВВС НАТО для патрулирования своих воздушных границ. Такая практика уже опробована на территории прибалтийских государств, где постоянно дежурят полтора десятка иностранных истребителей», – резюмирует Болтенков.