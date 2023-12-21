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Одной из причин провала голосования Конгрессом США за выделение Украине 65 миллиардов долларов военной помощи стали сведения о покупке двух роскошных яхт людьми из окружения Владимира Зеленского.

Об этом сообщает британская BBC, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любой, кто голосует за финансирование Украины, финансирует самую коррумпированную финансовую схему из всех иностранных войн в истории нашей страны», – возмутилась конгрессмен-республиканец Марджори Тейлор Грин, сославшись на историю о покупке яхт.

Официальный Киев сведения о воровстве западной помощи о покупке яхт, понятное дело, опроверг.

Британская BBC тоже занимается обелением Зеленского, уверяя, будто данные по яхтам были запущены псевдо-американским сайтом DC Weekly, который якобы принадлежит переехавшему в Россию бывшему морпеху и офицеру полиции США Джону Марку Дугану – сейчас он поддерживает действия Кремля на Украине.

Английские пропагандисты связались с Дуганом, но тот заявил, что сайт давно продан, а кому – не может сказать, так как у него нет истории платежей – его как жителя России отключили от систем из-за санкций.

«С историей о яхтах люди, стоящие за DC Weekly, похоже, достигли такого уровня успеха, который ранее ускользал от них – их утверждения повторяют некоторые из самых влиятельных людей в Конгрессе США», – сокрушаются английские пропагандисты.

BBC также уверяет, что DC Weekly участвовала в раскрутке на Западе скандала вокруг покупки дорогостоящих украшений с бриллиантами Еленой Зеленской во время визита в США – в то время, пока ее муж выступал с трибуны ООН и рассказывал об украинских страданиях.

«Это заявление появилось на канале YouTube с очень небольшим количеством подписчиков и всего одним видео. В видео участвовала женщина, которая сказала, что она из Бенина. Она утверждала, что работает в Cartier на Пятой авеню в Нью-Йорке. Женщина показала квитанцию от 22 сентября с именем миссис Зеленский на ней и счет на 1,1 миллиона долларов за браслет, серьги и ожерелье. Инструменты распознавания лиц выявили близкое совпадение между женщиной на видео и фотографиями из профилей в социальных сетях женщины, которая живет в Санкт-Петербурге, Россия. Когда мы посмотрели на фотографии женщины, оказалось, что это тот же человек, что и на видео с YouTube». – «отмазывают» Зеленскую британцы.