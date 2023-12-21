BBC: Конгресс провалил помощь Украине из-за сведений о покупке яхт окружением Зеленского

Михаил Рябов.  
21.12.2023 17:16
  (Мск) , Москва
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Дзен, Коррупция, Украина


Одной из причин провала голосования Конгрессом США за выделение Украине 65 миллиардов долларов военной помощи стали сведения о покупке двух роскошных яхт людьми из окружения Владимира Зеленского.

Об этом сообщает британская BBC, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Одной из причин провала голосования Конгрессом США за выделение Украине 65 миллиардов долларов военной...

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«Любой, кто голосует за финансирование Украины, финансирует самую коррумпированную финансовую схему из всех иностранных войн в истории нашей страны», – возмутилась конгрессмен-республиканец Марджори Тейлор Грин, сославшись на историю о покупке яхт.

Официальный Киев сведения о воровстве западной помощи о покупке яхт, понятное дело, опроверг.

Британская BBC тоже занимается обелением Зеленского, уверяя, будто данные по яхтам были запущены псевдо-американским сайтом DC Weekly, который якобы принадлежит переехавшему в Россию бывшему морпеху и офицеру полиции США Джону Марку Дугану – сейчас он поддерживает действия Кремля на Украине.

Английские пропагандисты связались с Дуганом, но тот заявил, что сайт давно продан, а кому – не может сказать, так как у него нет истории платежей – его как жителя России отключили от систем из-за санкций.

«С историей о яхтах люди, стоящие за DC Weekly, похоже, достигли такого уровня успеха, который ранее ускользал от них – их утверждения повторяют некоторые из самых влиятельных людей в Конгрессе США», – сокрушаются английские пропагандисты.

BBC также уверяет, что DC Weekly участвовала в раскрутке на Западе скандала вокруг покупки дорогостоящих украшений с бриллиантами Еленой Зеленской во время визита в США – в то время, пока ее муж выступал с трибуны ООН и рассказывал об украинских страданиях.

«Это заявление появилось на канале YouTube с очень небольшим количеством подписчиков и всего одним видео. В видео участвовала женщина, которая сказала, что она из Бенина. Она утверждала, что работает в Cartier на Пятой авеню в Нью-Йорке. Женщина показала квитанцию от 22 сентября с именем миссис Зеленский на ней и счет на 1,1 миллиона долларов за браслет, серьги и ожерелье. Инструменты распознавания лиц выявили близкое совпадение между женщиной на видео и фотографиями из профилей в социальных сетях женщины, которая живет в Санкт-Петербурге, Россия. Когда мы посмотрели на фотографии женщины, оказалось, что это тот же человек, что и на видео с YouTube». – «отмазывают» Зеленскую британцы.

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