BBC: «Местные сдали русским расположение подразделения ВСУшника-гея»

Вадим Москаленко.  
27.06.2024 17:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЛГБТ, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина стремительно движется по пути легализации брачных прав представителей запрещённого в РФ ЛГБТ.

Соответствующий материал опубликовала украинская служба BBC-News, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина стремительно движется по пути легализации брачных прав представителей запрещённого в РФ ЛГБТ. Соответствующий...

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В сюжете показали, как участники прошедшего 16 июня «Киев-прайда» пришли оставить флажки в честь своих погибших в боевых действиях «побратимов»:

«Бывший парень Родиона погиб в первые месяцы полномасштабного вторжения. Роману был 21 год. Местные сдали русским расположение его подразделения».

Как отмечается, «гибель солдат-геев вскрыла несправедливость», поскольку у гомосексуалистов пока нет брачных прав. На кадрах Родион жалуется, что не хочет чувствовать себя полу-гражданином, что он платит «точно такие же налоги и такой же проукраинский, его могут, как и всех, убить ракеты».

В сюжете также показали, что враждебно настроенные к ЛГБТ националисты, хотели помешать мероприятию, «выкрикивая невероятно обидные гомофобные слоганы», однако организаторы заверили, что протестующие не отражают настроений общества, которое становится всё более толерантным.

В доказательство этих слов ВВС сослались на социологию КМИС, согласно которой с 2022 года не только уменьшилось негативное отношение к ЛГБТ, но и выросла поддержка того, что необходимо узаконить «гражданское партнёрство».

«Я надеюсь, что из-за того, что мы видим такого гомофобного игрока на международной арене, как Россия, которая открыто выступает против ЛГБТ-прав, и благодаря тому, что Украина сейчас стремится присоседиться к ЕС и европейским ценностям, при поддержке наших западных партнёров и мыслящих народных депутатов, этого будет достаточно для принятия закона. Но ещё много работы», – комментирует представленная как «PhD по политологии» старшая научная сотрудница Католического университета Левена в Бельгии, вырусь Марина Шевцова.

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