11.08.2021, Триполи, Иван Добровольский

Редакция BBC в погоне за «сенсацией» привлекла к участию в расследовании о «ЧВК Вагнера» в Ливии триполитанского боевика, ответственного за массовые убийства мирных жителей республики. Более того, свой материал британские журналисты подкрепили смехотворными «доказательствами».

В расследование BBC, призванное доказать миру, что «вагнеровцы» участвовали в ливийском конфликте, попало интервью с Усамой аль-Джувейли — полевым командиром крупной вооруженной группировки «Зинтан», а при Правительстве национального согласия начальником западного военного округа. Этого человека обвиняют в многочисленных преступлениях и участии в массовой резне. Его же рассказу о россиянах в Ливии авторы предлагают поверить зрителю.

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Кроме того, привлекли еще одного боевика. Второй провел для британцев экскурсию по Айн-Заре — району, где в начале 2020 года шли ожесточенные бои.

На тот факт, что к съемкам в проекте BBC был привлечен преступник, обратили внимание журналисты Федерального агентства новостей. Они также указали на многочисленные нестыковки в псевдорасследовании зарубежного СМИ.

Так, BBC продемонстрировало зрителям «улики» присутствия «вагнеровцев» в Ливии — брошенные коробки с патронами калибра 7,62х54. На них четко различима серебристая полоса — отличительный знак патрона с пулей ЛПС. Так маркировались цинки с 1953 года по 1978 год.

Подобные боеприпасы встречаются по всему миру, они свидетельствуют лишь о том, что на показанных в «расследовании» позициях были стрелки, которые используют советские типы пулеметов и винтовок.

Еще одним странным «доказательством» мнимого присутствия русских стал альбом для рисования с изображениями специфического характера. Так, на одном изображении представлена кривоватая фигура человека с бутылкой в руке, рядом — надписи «ПИВО», «ГАЛЕРЕЯ» и ZA VDV. В кадре журналист BBC объясняет, что означает каждое слово, а также сообщает, что бутылка в руке карандашного человечка — это водка для «вагнеровца».

Крайне сомнительно, что рисунок, больше похожий на творчество ученика младших классов, мог быть нарисован взрослым — да еще и в перерывах между перестрелками и ожесточенными боями.

И это лишь часть противоречий из очередного вброса BBC. Ознакомиться с полным их списком можно в большом материале на сайте Федерального агентства новостей.