БЧБ – белорусский знак беды

18.08.2020, Минск, Артём Агафонов

Статью эту я пишу, в основном, для российской аудитории, которая сейчас смотрит кадры из белорусских городов и пытается разобраться в фигурах и символах белорусской революции. Да, революции. Будет она успешной или нет – покажет время, но страна прежней уже не останется. Белорусы, читающие «ПолитНавигатор», в большинстве своем, знают то, что я буду писать, но и им лишний раз напомнить полезно.

Главный символ протестов – БЧБ, бел-чырвона-белый (бело-красно-белый) флаг. Он же СМС (сало-мясо-сало) для тех, кто относится к нему без пиетета. Якобы, исторический и, якобы, национальный флаг белорусов, давно используемый белорусской оппозицией.

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Почему «якобы»? Потому что никакой древней истории у него нет. Сочетание цветов такое в средневековой геральдике на белорусской территории действительно употреблялось, но оно употреблялось примерно в равной степени и по всей средневековой Европе. И на гербах здешних шляхетских родов цвета были самые разные.

Некоторые сторонники БЧБ пытаются апеллировать к истории восстания Калиновского, но достоверных исторических свидетельств использования повстанцами такого знамени нет, а белые и красные ленты для польского и антирусского бунта, каковым и являлось восстание Калиновского – дело естественное.

БЧБ – новодел 20 века. Его автором является Клавдий Дуж-Душевский, разработавший флаг во время Февральской революции для съезда белорусских национальных организаций. То есть, этот символ появился с началом смуты и каждый раз его появление было связано со смутой и несло беду белорусам.

Какой-никакой официальный статус БЧБ получил в 1918 году, когда на переданных по условиям брестского мира Германии землях самопровозгласилась Белорусская народная республика. Несмотря на красивую карту, нарисованную властями этой БНР, на которой белорусскими были Смоленск, Брянск и Вильнюс, в реальности республика была виртуальной, а ее власти не контролировали даже здание, в котором заседали. В попытках получить легитимность, ее руководители не погнушались даже отправить верноподданническую телеграмму кайзеру, но и тот послал их в игнор. После освобождения Минска Красной Армией Рада БНР сбежала в Гродно, после чего кочевала по городам и весям, осев в Америке в роли «правительства в изгнании», где и существует до сих пор под БЧБ-флагом, состоя, в основном из эмигрантов во втором-третьем поколении и считая себя единственным законным представительством белорусского народа.

Но настоящий позор БЧБ навлек на себя во времена Великой Отечественной войны. Именно этот флаг являлся символом всех полицаев и коллаборантов, нередко соседствуя со свастикой.

Такая подмоченная репутация не помешала националистам из белорусского Верховного Совета пропихнуть БЧБ на роль официального государственного символа в 1991 году. Парад суверенитетов после ГКЧП и массовый отказ от всего, связанного с коммунистической идеологией, тоже поспособствовали принятию БЧБ.

Как нетрудно догадаться, добра белорусам БЧБ не принес и в этот раз. Лихие девяностые – они и в Белоруссии лихие девяностые. В 1995 году Лукашенко провел референдум, на котором около 80% граждан отвергли сомнительный символ. На всякий случай напомню – считать голоса тогда в Белоруссии еще не разучились.

Сейчас белорусы снова массово поднимают БЧБ. И это опять недобрый знак. Не нужно быть великим аналитиком, чтобы понять – республике предстоит пройти через непростые времена. Поэтому, проявляя солидарность с протестующими, не спешите поднимать этот флаг и вешать его на аватарки. Лукашенко можно не любить, но БЧБ – отдельная история. Короткая и каждый раз несчастливая.