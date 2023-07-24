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Бывший глава Министерства обороны Греции Панос Камменос предложил попросить у России Бе-200, чтобы спасти страну от огненной стихии.

Однако министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис назвал российские самолеты «бесполезными», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Из-за установившийся в Греции жаркой погоды, на территории страны начались крупные пожары. Особенно от них пострадал курортный остров Родос, откуда сейчас началась экстренная эвакуация населения.

Сама Греция не справляется с огненной стихией, а ее западные партнеры по НАТО и ЕС не спешат помочь ей справиться с этой напастью.

«Без «Бериева» (так греки называют российский самолет Бе-200, неоднократно тушивший пожары в Греции – ред.) ничего не получается. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут», – написал, как известно, вчера в своем твиттере экс-министр обороны Греции Панос Камменос.

В ответ министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис поспешил назвал российские самолеты «бесполезными при пожарах». Таким образом, в ущерб себе греческое руководство решило продолжить дистанцироваться от России в угоду общему прозападному курсу.

Так, новый министр обороны Греции Никос Панайотопулос рассказал о «невероятном количестве» вооружений, которые Афины по соглашению с Германией поставят Украине со складов на греческих островах. Взамен на новое оружие НАТО.

Как сообщил портал Pronews.gr, Украине передадут: 122 БМП-1 вместе с боеприпасами;15 тысяч 73-миллиметровых снарядов; 20 тысяч автоматов АК-47, 3,2 миллиона патронов калибра 7,62 мм; 60 ПЗРК FIM-92 Stinger; 17 тысяч150-миллиметровых артиллерийских снарядов; 1,1 тыс. противотанковых гранат РПГ-18.

Действует руководство Греции, невзирая на протесты населения. В частности, в порту Пирей, откуда отправляют оружие Киеву, а также в Афинах и Салониках греческие граждане выходили с плакатами «НАТО, остановись!» и пытались блокировать порты.

При этом российские самолеты Бе-200 сейчас успешно тушат лесные пожары в соседней Турции – стране, которая также неоднократно совершала по отношению к России откровенно предательские действия. При этом турецкое руководство не постеснялось попросить Москву о помощи.