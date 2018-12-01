Бедная моя Одесса: Искусство под запретом

01.12.2018, Одесса, Игорь Плисюк

Вы конечно сами не помните, молодой человек, но когда-то моя, ныне оккупированная бандерлогами, Одесса была не только истинно европейским, культурнейшим городом империи, но и неким лакмусом, коим проверялись гастролеры.

До революции 1917 именно здесь господа импрессарио по итогам выступлений и кассовых сборов решали – стоит ли отправлять иноземного или отечественного артиста или труппу в турне по стране. Потому как – наша публика считалась наиболее взыскательной и, в то же время, – отзывчивой на таланты…

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

И даже в советское время организаторы концертов знали: если артист или спектакль прошли проверку на качество в Южной Пальмире, значит – таки можно запускать большое гастрольное турне!

Да что там «проклятый совок», даже совсем недавно, до пресловутой «революции рваного достоинства», мировые звезды и России, и Европы, считали за честь успех в Одессе. А иные столичные театралы – даже летали сюда самолетами, чтобы насладиться искусством своих же, московских корифеев. Ибо – даже с учетом перелета, обходилось это эстетическое путешествие едва ли не дешевле, чем баснословно дорогие билеты на премьеры в лучших московских театрах. Да еще – и неповторимая аура Одессы, её традиционное гостеприимство…

Но все это разом сошло на нет. И в последние «свободно-демократические» годы наши оголтелые активисты, а теперь еще и пограничники, охраняют наши души, уши и глаза от крамольных зрелищ и звуков, опасных для патриотического мировоззрения граждан демократической Украины, семимильными шагами стремящейся без мыла и вазелина в Европу.

Вы уже читали – солиста балета московского Большого театра Андрея Меркурьева, ехавшего в Одессу на им же поставленный спектакль «Крик», идущий уже четыре года с неизменными аншлагами, в страну не пустили. Потому как – ему больше 16 и меньше 60 лет! А значит – всемирно известный танцовщик и режиссер может представлять угрозу независимости и спокойствию Украины во время трагикомического «военного положения»!

И это не важно, что балет создан по мотивам книги известнейшего диссидента Александра Зиновьева, и отнюдь не служит орудием злонамеренной пропаганды Кремля. Важно то, что артист формально попадает под идиотские возрастные дискриминационные ограничения для приезжающих граждан России, введенные нашими Угрюм-Бурчеевыми бандеровского разлива вопреки мировой практике и демократическим традициям.

Так что – граждане, желавшие приобщиться в нашем прославленном Театре оперы и балета к высокому искусству, в ближайшее время вынуждены будут либо смотреть местные постановки, либо – глазеть на натужные пляски престарелых мастеров российского искусства. Само собой – ежели ветераны сцены решатся приехать на гастроли в столь гостеприимную страну!

Смешно, но свой юбилейный концерт, планировавшийся в том же театре, решил перенести на «более разумное время» и Борис Гребенщиков. Мэтр русского рока хоть и празднует свое 60-летие и, вроде бы, вполне лоялен к здешней хунте (с самим вдохновителем палачей Антоном Геращенко в обнимку снимался в Киеве!), но… и уж больно к пацифизму склонен, да и с ныне крамольным Саакашвили якшался пару лет тому назад! Сами понимаете, как бы чего не вышло!

Там же, где даже обезумевшее от казенного рвения стражи границ пропустят, – не спустят обнаглевшие активисты, срывавшие и раньше выступления даже вполне либеральных российских корифеев типа Константина Райкина. Да и украинские артисты от них не раз пострадали! Достаточно вспомнить дебоши на концертах Ани Лорак или Светланы Лободы, имевших «наглость» до того гастролировать в России… Причем – «патриоты» вовсе не стеснялись ставить условия продюсерам: либо вы платите нам «на нужды героев АТО», либо — пеняйте на себя!

Вот и объявленные выступления вполне себе украинского, но, по мнению местных ревнителей ура-патриотизма, «запятнавшего» себя концертами в Москве и вполне корректным неодобрением нынешней ситуации на Украине, Виталия Козловского, по доносу активистов из шарашки «Всеукраинская люстрация»— таки отменены. Полюбуйтесь, какой извет они накатали на имя местного губернатора Максима Степанова! Нечего делать таким отщепенцам в нашей незалежной филармонии! Уже во второй раз за год популярному вокалисту, билеты на концерт коего распроданы, указали на дверь самозваные цензоры приблудного образца, и к Одессе, и к искусству, да и вовсе, к культуре, ни малейшего отношен6ия не имеющие. Зато – взявшие себе манеру учить нас родину любить.

Само собой, и артисты из дальнего зарубежья не спешат ехать в когда-то столь привлекательную Одессу, ныне превратившуюся в территорию тотальной военно-павианьей цензуры. Не нравится им, гражданам мира, безумный шовинизм и атмосфера агрессивного национал-фашизма. Да и правительства вполне себе европейских стран не рекомендуют своим подданным ездить в «серую зону», где никто не гарантирует безопасности ни туристам, ни гастролерам.

Так что, уважаемые земляки-одесситы, стремясь к прекрасному -удовлетворитесь щирым гопаком да завываниями Вакарчука или престарелого Иво Бобула. Торопитесь насладиться, а то и их запретят как возможных соперников Порошенко в президентской гонке!

Бедная моя Одесса, когда же ты станешь снова городом, куда стремились таланты со всего мира?! – Уж точно, не при этом режиме ошалевших от страха и ненависти к культуре как таковой, хуторян и самозванцев!