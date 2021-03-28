Бедность на Украине достигла беспрецедентного уровня

28.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Около 60% украинцев живут на грани бедности или ниже черты бедности, а большая часть доходов семей уходит на покупку еды.

Об этом в эфире телеканала Ukrlife.TV заявил экс-премьер министр Украины Анатолий Кинах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние годы сложился беспрецедентный разрыв между стоимостью жизни и реальным уровнем доходов. По данным ООН около 60% украинцев живут в районе черты бедности и значительно ниже черты бедности.

На 1 января 2021 года наша украинская статистика впервые дала около 51%. Я больше верю данным ООН, но и 51% – это очень много. Это – показатель беспрецедентной бедности, что влияет на все параметры жизни, включая здоровье, доступность качественный услуг и т.д.

В структуре расходов семьи около 60-70% семейного бюджета украинцы тратят на продовольствие и услуги ЖКХ. Это – показатель высочайшего масштаба бедности», – сказал Анатолий Кинах.

Следует напомнить, что сам Кинах был активным участником первого Майдана на Украине, так что косвенно несет ответственность за реализованное дело разрыва экономических отношений с Россией и последующего кризиса в экономике.