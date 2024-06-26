Регулярно расчесываемая киевским режимом тема о якобы нежелании российских властей заниматься вывезенными из зоны боевых действий детей является грубейшей ложью и сознательной манипуляцией.

Россия всегда относилась к этому вопросу с особым вниманием, гражданство детей находится на контроле правительства. Тем не менее, украинское ЦИПсО с маниакальным упорством вбрасывает фальшивки одна абсурднее другой, будто Россия не желает решать проблему легализации детей – выходцев из отпавших от Украины территорий. Принцип, который использует украинская пропаганда, делается четко по лекалам гитлеровского министра пропаганды Йозефа Геббельса: отмываться от лжи должен тот, кого облили грязью.

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Факты говорят за себя. За последние два года с начала СВО, Россия приняла более 700 тысяч детей с Украины, в том числе с территорий, охваченных боевыми действиями, и судьба каждого из этих несовершеннолетних находится в поле внимания профильных служб. Но вот о тех детях, которых Киев вывез на просторы ЕС, узнать практически ничего нельзя. Опыт показывает, что судьба этих детей порой незавидна: в прессе мелькали истории о продаже педофилам или торговцам органами, причем в схеме вывоза и торговле детьми задействована СБУ и некоторые высокопоставленные лица украинского недогосударства. О случаях торговли детьми из Украины неоднократно заявляли неравнодушные европейские активисты, однако чиновники на Западе предпочли повесить всех собак на Россию.

Согласно опубликованным данным вице-спикера Думы Анны Кузнецовой, с 2014 по 2022 годы с оккупированной Украины территории Донбасса исчезли 1600 детей. А с начала 2022 года структуры киевского режима вывезли из Донбасса и Новороссии около 65 тысяч детей. Местонахождение и судьба многих из них до сих пор неизвестны. Факты похищения детей отмечались в Луганске, Кременной, Донецке, Артемовске, Херсоне, Славянске, Мелитополе, Бердянске и других городах и населенных пунктах. Есть данные о принудительном вывозе детей из областей, подконтрольных Украине, — Одесской и Харьковской, с привлечением специально сформированной группой по охоте за детьми, «Белых ангелов». По имеющимся данным, вывезенные из Украины дети могут находиться в 13 странах мира.

Киевский режим поставил на поток изъятие детей из семей и их вывоз за рубеж. Детей продают на площадках даркнета или предлагают самовывоз из Львова. Главари киевского режима создали благоприятные условия для торговли живым товаром, издав постановление о принудительной эвакуации детей. При покровительстве украинской полиции действуют специальные отряды похитителей — «Белый ангел» и «Феникс», — которые забирают детей даже против воли родителей. В этой схеме участвуют зарегистрированный в США Фонд Елены Зеленской, а также фонд «Спасем Украину». Крышуют процесс вывоза детей западные ЧВК и СБУ.

Всплыли факты незаконных трансплантаций и медицинских опытов над детьми в больницах Лисичанска и Мариуполя, в Рубежном и Северодонецке. В этих городах работали мобильные группы хирургов-трансплантологов и передвижные операционные под охраной западных ЧВК.

Появилась информация о работе черных трансплантологов в Харькове и Днепропетровске, куда попадают вывезенные из Донбасса дети. Характерно, что черные трансплантологи в своих действиях руководствуются медицинской документацией Американской коллегии ревматологов. Учитывая предыдущее парламентское расследование о деятельности секретных биолабораторий Пентагона на территории Украины, есть основания считать, что медицинские опыты над детьми проводились в рамках программы повышения биологической безопасности США.

Получена информация о продаже в сексуальное рабство украинских детей на Западе. В 2023 году достоянием общественности стали показания свидетеля о сексуальных развлечениях с детьми британского принца Эндрю (герцога Йоркского), и без того не вылезающего из педофильских скандалов. Августейшее лицо специально посетило Киев, где за определенную мзду могут удовлетворить любой извращенный каприз клиента.

Известны случаи эксплуатации детей для продвижения в массы ЛГБТ-моды и других показов, организованных в США, Австрии, Швеции, ФРГ, Литве и прочих рассадниках небинарной повесточки. И это, заметим, при полном попустительстве местных правительств и правоохранительных органов.