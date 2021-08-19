Бег курицы с отрубленной головой, или костыли для захромавшей «Крымской платформы»

Новости Украины

Чем ближе дата проведения киевского саммита «Крымская платформа», тем яснее виден провал мероприятия. Уже очевидно, что никому из «стратегических партнёров» Украины нет дела до «деоккупации Крыма»: США заняты сохранением лица после поспешного драпа из Афганистана, в Германии пришла пора менять Меркель и идёт лихорадочная подготовка к четвёртой, осенней, волне пандемии.

В Киеве, похоже, уже смирились с мыслью, что, вместо единого антироссийского фронта 23 августа выйдет эпический пшик и пытаются выработать что-то вроде стратегии, как им привлечь интерес Германии к «деоккупации Крыма» после ухода Меркель.

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Для этого в студию загнали «постпреда в АРК» Кориневича, мутную модераторку из «Медийной инициативы по правам человека», «журналистку и аналитикиню» Анастасию Магазову, «крымчанку и дочь офицера», постоянно живущую в Германии, а вместе с ней – двух немецких «экспертов» в делах Крыма и Украины онлайн.

Магазова, безусловно, исполняла партию «первой бандуры» в этом концерте, и было интересно наблюдать, как из-под личины безобидного хомячка постепенно высовывала рыльце большая злобная крыса.

Излияния и соображения парочки немецких «экспертов» интереса не представляли. Независимых аналитиков обслуга «Крымской платформы» то ли не нашла, то ли не заинтересовала, и поэтому в ход пошли сотрудники НКО, работающие по «крымской проблематике», говорившие в общем и расплывчато.

Глядя из Берлина, Магазова озвучила присутствующим свои рекомендации Киеву, чтобы пробудить в немецких властях, СМИ и общественности нездоровый интерес к Крыму в эпоху «после Меркель».

Меркель не до Украины, её в настоящий момент интересует размер пенсии, своевременный ввод в строй «Северного потока-2» и чтобы большинство сограждан помянули её, уходящую, незлым тихим словом. Те самые сограждане, которых давно не волнуют фантомные боли правящей киевской верхушки.

Бизнес-круги Германии сильно устали от антироссийских санкций и с увеличивающимся негодованием наблюдают рост торговли между США и Россией, неприятно кивая в сторону американцев: «Почему им можно, а нам нельзя?»

Рассказывая об экономическом ущербе Германии, нанесённом с 2014 года, жиночка путается в показаниях и сначала утверждает, что немецкий бизнес спит и видит, когда эти санкции отменят (Россия не меняет курс своей внешней политики – санкции не действуют, их пора отменять. Семь лет как жизни нет – побаловались и будет), а затем на голубом глазу болбочет: «Последствия санкций немецким бизнесом преодолены – всем пофиг».

Правда, группа немецких аналитиков из Института мировой экономики в Киле (IfW) утверждает, будто до конца 2015 года общий ущерб от санкций (российский и консолидированный западный) достиг $114 млрд. Из них 61% – это потери российских компаний. Западные страны не досчитались $44 млрд. 90% из этих потерь приходится на страны ЕС, а из них на Германию – 40%. Сегодня Германия теряет от антироссийских санкций свыше 5 млрд евро в год. Но кого из «экспертов» на гранте такие мелочи интересуют?

По замыслу Магазовой, украинская власть должна найти союзников среди нового поколения германских политиков, идущих на смену Меркель и навозной мухой постоянно жужжать у них над ухом, напоминая, что «Крым оккупирован, Россия ведёт себя агрессивно и нарушает права человека там, где при Украине была тишь и благодать».

Наступление вообще должно вестись широким фронтом. В борьбу за возвращение Крыма Украине необходимо подключить немецкие СМИ, которые также необходимо пинать, напоминая, кто в Европе сегодня самый пострадавший.

Магазова полагает, что Украиной предпринимаются недостаточное давление на действующих крымских политиков и военных. Мол, санкционный списочек необходимо регулярно обновлять и вносить не только политиков и военных, но и членов их семей, чтобы они не могли себя комфортно чувствовать в государствах – членах ЕС. В настоящий момент список устарел и отражает реалии «первых лет оккупации».

Украине также необходима дополнительная бюрократическая структура, отслеживающая статус полуострова на картах хотя бы раз в квартал. Новая структура должна таким образом воздействовать на медийщиков, чтобы Крым на картах изображался только украинской территорией, а не спорной или, тем более, российской.

В качестве примера «аналитикиня» привела пример некоего немецкого издания, мониторящего ситуацию с пандемией во всём мире, на карте которой Крым – российский. Она считает, что с такими изданиями надо как следует работать, чтобы они не забывали, «кому на самом деле принадлежит Крым».

В данном случае жиночка не ощущает, какой махровой глупостью отдаёт её инициатива, поскольку Украина не проводит в Крыму никаких санитарно-эпидемических мероприятий, отчего предложение деполитизированному изданию мешать мухи с котлетами лежит где-то далеко за гранью разумного.

То самое мероприятие, громко названное «круглым столом на тему: «Проблематика оккупированного Крыма в публичном пространстве Германии: ожидания в контексте Крымской платформы».

Магазова намекает, что немецкие политики старой школы привыкли к мирному сосуществованию с СССР, а потом и с Россией, и посему резких телодвижений от них ждать не приходится.

Зато молодое поколение политиков, давно преодолевшее национальный комплекс вины за развязанную войну и геноцид, более открыто ко «всему новому и нестандартному».

Журналисточка предлагает украинским властям собирать таких молодых политиков «с непредвзятыми взглядами» на своих площадках и устраивать для них тренинги с историческими экскурсами, почему «Крым – цэ Украина», работая на контрастах «как прекрасно было и как отвратительно стало».

Магазовой вообще не хватает украинской «аналитики» на немецком языке и специальных пропагандистских мероприятий по окучиванию немецких СМИ и общественности.

С горечью в голосе дамочка поведала, как хитро и с размахом действуют российские дипломатические миссии в Германии, пачками раздавая книги и брошюры на немецком языке, в которых говорится, что Крым – русская земля. Для закрепления этой мысли в сознании обывателя, русскими проводятся массовые мероприятия, организованные на широкую ногу, от которых немецкая общественность пребывает в полном восторге, а для Украины – сплошной ущерб.

Плохо, плохо Киев занимается организационно-просветительской работой с недругами России. Очень уж они разрозненны и непоследовательны.

И совсем плохо обстоят дела с заброской в Крым массовых десантов ангажированных западных журналистов, способных раскрыть глаза общественности на ужасы, творящиеся на полуострове «оккупационной властью».

В общем, мощно выступила бывшая «крымская журналистка». Предложила администрации Зеленского провести широкий фронт работ, после которого просто обязан наступить долгожданный успех: Крым непременно упадёт в карман если не нынешнему президенту, то его преемнику точно.

У нас к докладчице всего одни вопрос: где деньги, Зин? Изложенные в присутствии Кориневича и других дармоедов рекомендации потребуют неслабых денежных вливаний, которыми Украина попросту не располагает, а больше получить их неоткуда.

Как говорится, не учите меня жить, лучше помогите материально!

Не исключено, что в аппарате Зеленского попытаются реализовать что-то из рецептов, предложенных Магазовой, но можно биться об заклад на что угодно: с любыми костылями и рекомендациями проект «Крымской платформы» не взлетит.

Бессмысленный бег курицы с отрубленной головой продолжается, раз уж заказчику это необходимо…