Бег с шестом на двух стульях. У героя Украины нашли бизнес в России

Война войной, но и традиционные песни про «торговлю с оккупантами» тоже по расписанию. Вот украинцы дождались разоблачения «гнилой сущности» своего признанного в прошлом спортивного гения – советского и украинского легкоатлета, бегуна с шестом родом из Донецка, олимпийского чемпиона и героя Украины Сергея Бубки.

Посвященный ему и его семье разоблачительный «фильм-расследование» от известной грантоедской конторы BihusInfo так и называется: «Олимпийская надежда оккупантов: фирма Героя Украины Бубки продает топливо террористам на оккупированных территориях».

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Бубку и его брата Василия обвинили в том, что их фирма во время войны продает так необходимое самой Украине и ее армии топливо россиянам. Тут нужно сделать необходимое для понимания отступление. Это в прошлом Бубка- спортсмен и олимпиец. В настоящем же – и уже давненько так, с пару десятилетий, Бубка являлся чиновником, главой Олимпийского комитета Украины, нардепом от Партии Регионов, наконец.

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А еще по завершении спортивной карьеры он подался в бизнес в выгодной нише торговли нефтепродуктами. Помогли старые связи в родном для Бубки Донбассе, выходцы из которого одно время плотно обсели все стратегические высоты в киевских кабинетах власти, где принимали решения, давали разрешения и подписывали лицензии.

Фирма «Монблан» – старый семейный бизнес Сергея Бубки. Украинская компания была создана в Донецке с основным видом деятельности – торговля топливом. Кроме самого Сергея Бубки, владельцами бизнеса значатся его родной брат Василий и мать Валентина. До 2014 года «Монблан» участвовал в украинских тендерах и выигрывал подряды на поставку топлива и еды на миллионы гривен ежегодно.

По данным украинского реестра юридических лиц, даже после потери контроля над частью Донбасса компания не была закрыта. Фирма сменила юридический адрес с неподконтрольного Донецка на Волноваху (в то время под юрисдикцией Украины) и продолжила участвовать в украинских тендерах. Последний раз она засветилась в публичных торгах в 2018 году.

А в начале 2023 года, уже в разгар СВО, фирма «Монблан» появилась в российском реестре юридических лиц. Связано это было с требованием принятого после вхождения республики в РФ закона, согласно которому все юрлица должны привести документы в соответствие с законодательством РФ.

В отличие от украинского реестра, адрес регистрации фирмы снова указан как Донецк, а владельцами компании записаны только Сергей Бубка и его брат. Василий Бубка значится и директором этой компании.

В передаче-разоблачении утверждается, что в мае 2023 г фирма «Монблан» братьев начала официально торговать в России. И с тех пор работает на неподконтрольных Киеву территориях и продает топливо россиянам. В частности, в мае этого года компания заключила с ними контракты более чем на 800 тысяч рублей.

«Бигусы» нашли минимум три контракта на поставку топлива разных российских структур, опубликованные на портале госзакупок РФ. Так, 4 мая компания заключила соглашение с республиканским реабилитационным центром министерства здравоохранения ДНР на почти 100 тысяч рублей. За эти деньги она должна предоставить 2000 литров топлива.

Следующая сделка – 26 мая. Фирма «Монблан» продала 11,5 тысяч литров топлива на почти 669 тысяч рублей федеральному казенному учреждению «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». Последний контракт от 30 мая. 1 200 литров топлива на 63 тысячи рублей компания Бубок продала Республиканскому казначейству ДНР.

В расследовании утверждается, что по договорам фирма «Монблан» продает не само топливо, а талоны на него. Использовать их можно на заправках «Монблана». Сейчас их как минимум шесть, все – в ДНР: четыре в Донецке, по одной – в Макеевке и возле Волновахи. На всех контрактах стоит подпись Василия Бубки, как руководителя компании.

В регистрационных документах указано, что он является гражданином РФ. А Сергей Бубка в этих же документах значится гражданином Украины.

Сам Бубка пока никак не комментирует этот наезд. Хотя очевидно, что таким нехитрым способом его пытаются поставить в неудобное положение, помешав комфортному сидению на двух стульях сразу- ведь, перерегистрировав донбасский бизнес по законам РФ, герой Украины не спешит закрывать другие бизнесы в Киеве и зарабатывает деньги на Украине и по ее законам тоже.

А еще у него, как говорят, есть бизнес и недвижимость в ЕС и вилла в Монако. Есть подозрение, что следующие расследования – как раз на эту тему – не за горами.

Кому именно и чем именно помешал Бубка или перешел дорогу в бизнесе, мы пока не знаем. Но знаем точно, что такого рода компромат не появляется сам собой и просто так. Очевидно, цели заказчиков обнаружатся позднее. А пока можно запастись попкорном и включить ролик на YouTube. Негодование искренних патриотов с обеих сторон главному герою обеспечено.

Хотя в социальной среде, к которой он принадлежит, это абсолютно нормально и в порядке вещей. Как говорится, все так делают. Вон, недавно еще одного донецкого миллиардера из орбиты ПР Бориса Колесникова подловили на том, что он в Киеве осуждает «агрессию РФ», а в России у него работают кондитерские фабрики «Конти», которые он, по его же утверждениям, продал еще во времена Порошенко.

А Бубка, спрашивается, чем хуже?