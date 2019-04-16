Беги, Петя: Суд выпустил на свободу Надежду Савченко

16.04.2019, Киев, Михаил Рябов

Суд в Броварах под Киевом выпустил на свободу экс-боевика АТО, депутата Верховной Рады Надежду Савченко, которая провела больше года за решеткой по обвинению в попытке организации штурма правительственного квартала в Киеве с целью убийства украинской верхушки со согласованию с властями ДНР.

Вместе с Савченко на свободу вышел и Владимир Рубан, занимавшийся обменом пленными, – он был задержан якобы при попытке провезти грузовик оружия из ДНР для организации штурма в Киеве.

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Савченко и Рубан освобождены на основании того, что срок меры пресечения в виде ареста истек, поясняется в сообщении правозащитной группы «Успiшна варта».

Сама Савченко после вынесения решения председательствующей судьей поблагодарила тех, кто ее поддерживал, и выкрикнула исторический лозунг украинских фашистов: «Слава Украине – героям слава!».

Она пообещала добиться восстановления доброго имени в суде и наказать виновных в фальсификации своего дела – Петра Порошенко, его кума – генпрокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса и т.д.

Савченко и Рубан еще не оправданы – им предстоит доказывать свою невиновность в суде. Однако в заседании объявлен перерыв до 7 мая. До этого обвиняемые будут дома со своими родными.

Выход Савченко на свободу за несколько дней до второго тура президентских выборов может свидетельствовать о том, что Порошенко и выполняющая его приказы СБУ утрачивают контроль над судебной системой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Савченко накануне дня голосования наверняка выступит с многочисленными разоблачающими выступлениями, которые еще больше обрушат остатки рейтинга Порошенко.

«Савченко на свободе. Срок содержания под стражей истек. Ходатайство ГПУ о продлении срока не рассмотрено. Теперь для ареста ГПУ должна внести новое ходатайство. Рассматривать его нужно с самого начала по новой процедуре. Отличная работа адвокатов. Бессилие и позор прокуроров. Савченко обязательно оправдают. Генпрокурора ждет тюрьма», – комментирует бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин.