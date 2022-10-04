«Бегите, пока не поздно!» – главный раввин Украины призвал евреев покинуть РФ

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Новости Украины

В течении ближайшего времени в РФ опустится железный занавес, и есть риск навсегда остаться на российской территории.

Об этом в интервью Deutsche Welle заявил главный раввин Украины Асман Моше Реувен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы находимся здесь, у нас есть опасность для жизни. Ну все, кто находится в Украине. Даже в безопасном месте, ракета может прилететь в любое место. Мы видели в Кременчуге, Виннице. То есть нет безопасного места. Зато мы свободны духовно, мы не рабы, мы можем говорить то, что мы хотим. Хочу скажу так, я правду говорю, меня никто не заставляет. А там нужно говорить только в сторону политики партии», – сказал раввин.

«С одной стороны, я призвал евреев покинуть Россию, потому что на мой взгляд, и не только на мой, опускается железный занавес. Потом, когда захотят покинуть, будет уже поздно. Действительно многие уже покинули. Ну вот Израиль 20тыс. репатриаций уже сделал из России за последнее время. С другой стороны, есть многие, которые понимают, что происходит, но боятся сказать. Есть, которые не понимают. Как всегда, как и в любом месте», – заявил Реувен.