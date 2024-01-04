«Бегите за Урал» – полковник ВСУ грозится полностью уничтожить Белгород

Вадим Москаленко.  
04.01.2024 21:04
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Украина


Украинские войска сделают всё возможное, чтобы полностью уничтожить город Белгород, и превратить его похожим на Артёмовск или Марьинку.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный аналитик, полковник ВСУ запаса Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские войска сделают всё возможное, чтобы полностью уничтожить город Белгород, и превратить его похожим...

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«За Белгород надо забыть. Мирные граждане Белгорода находятся на перекрёстном огне, они должны оттуда выехать, их надо предупредить. Хотя что их предупреждать, они и так понимают.

С Белгорода в ближайшее время будет такой себе Бахмут или Марьинка. Причём других вариантов абсолютно нет. Потому что нельзя допускать, чтобы на Харьков летели ракеты.

Поэтому будет падать на сам город [Белгород], жители должны уезжать, в ноль, никого там не должно быть. Поставьте на этом городе крест, его просто не будет в ближайшее время», – сказал Свитан.

Он посоветовал русским бежать за Урал – туда, где неонацисты не будут охотиться за их жизнями.

«Уезжать сразу лучше за Урал. Это оптимальный вариант, чтобы потом снова не переезжать. Это оптимальный вариант, в ближайшие полтора-два года у нас будет задача доставать до уральских военных заводов. Думаю, дальние средства поражения у нас будут до такой дальности», – подытожил полковник.

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