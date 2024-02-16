Беглая белорусская оппозиция предлагает Западу Гродно в обмен на Смоленск

Беглая белорусская оппозиция ведет на Западе переговоры о переделе земель.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал сегодня на общем собрании Белкоопсоюза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажу вам основное, не конкретизируя: скоро мы вам доложим по всем этим вопросам. Сегодня все желают на Западе (и в авангарде наши белорусские беглые) поражения России в войне с Украиной. И дальше – цитата переговоров наших беглых с отдельными на Западе: «Польша имеет право на западные земли Беларуси. А в случае поражения России Беларусь будет прирастать за счет западных земель России». Читай: нам прирежут что-то из Смоленской, Брянской, может Псковской областей, а западную Беларусь до Минска мы должны отдать Польше», – сказал Лукашенко.