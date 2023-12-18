Беглая оппозиция ждёт, когда Навальный пойдёт по воде, изображая Христа

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Навальнисты и прочие беглые либералы третью неделю раздувают панику по поводу «исчезновения» блогера-террориста Алексея Навального.

С конца ноября «главного оппозиционера России» перестали выводить на суды во Владимирской колонии по его многочисленным уголовным делам.

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И хотя на последнем суде, как сообщил адвокат Навального Вячеслав Гимиди, была зачитана справка ФСИН о том, что подсудимый отправлен в исправительное учреждение в другом регионе, истерика либералов не утихла.

Они сначала распустили слух о том, что блогера лечат в Москве в связи с повышением уровня сахара, а потом принялись проверять московские СИЗО. Отсутствие результата привело к эскалированию тревоги.

Подбросил дровишек в топку заочно осужденный известнй иноагент-правокатор Александр Невзоров, который сообщил, что Навальный якобы совершил самоубийство. Правда, позже он же объявил эту информацию «тестовой»

«Возможно Кремль, желая не отказать себе в какой-нибудь маленькой радости, подарочке на Новый год в виде навальнинского трупа, тестирует реакцию публики. И он увидел, что реакции как таковой нет», – заявил Навзоров в своем видеоблоге.

Кремль поминали и другие либералы-конспирологи. Некоторые из них усмотрели «сакральную» связь между «исчезновением» Навального и выдвижением президента РФ Владимира Путина на новый срок. Версия так себе, поскольку блогера не вывели в суд первый раз еще в ноябре, а Артем Жога задал свой знаменитый вопрос 8 декабря. Но лишний повод демонизировать «кровавый режим» не помешал.

Часть менее экзальтированных навальнистов обратила внимание на то, что одновременно с Навальным «исчез» из колонии чтивший память ВСУ в Красносельском мунсовете Москвы Алексей Горинов. Либералов посетила робкая надежда, что их вождя вместе с командой «политзаключенных» обменяют на Запад.

«Кровавый Кремль» заявил, что не отслеживает судьбу осужденных, и ему неизвестно, чтобы Вашингтон доводил до сведения Москвы свою озабоченность судьбой Навального.

«Возможно, это было по линии МИД передано. Но здесь речь идет об одном из заключенных, который был признан по закону виновным и отбывает причитающийся ему срок. И здесь какое-либо вмешательство кого бы то ни было, включая США, мы считаем недопустимым и невозможным», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как бы ни демонизировали Кремль, по факту «исчезновение» Навального стало прекрасным поводом для проведения либеральной эмиграцией серии пикетов по европейским городам.

«Я бы хотела, чтобы западные лидеры громче спрашивали и ярче выражали свою обеспокоенность тем, что Алексей, во-первых, пропал, а во-вторых, все еще находится в тюрьме, что абсолютно незаконно», – заявила в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» бывшая пресс-секретарша блогера-террориста Кира Ярмыш.

Навальнисты даже назначили вознаграждение за любую информацию о своем лидере. Соратница блогера-уголовника Алексея Навального, в прошлом презентовавшая себя как юристку, Любовь Соболь в интервью русофобскому латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм» признала, что сторонники блогера используют сейчас любой повод, чтобы на Западе не забыли о «главном российском оппозиционере».

«Я думаю, что Путин не дурак и понимает, что Навальный является максимальным авторитетом. Каждое его слово разбирается и цитируется, ему уделено внимание. Если Навальный будет на свободе, это будет сродни Иисусу, который ходит по воде. Он является настолько сильным моральным авторитетом для всего мирового сообщества, что Путин станет маленькой пешкой, отросточком. Он будет не императором, а маленькой песчиночкой на фоне огромной величины личности Алексея Навального», – бредила Соболь, у которой недавно были проблемы с психикой.

Депутат Госдумы Олег Морозов полагает, что Навальный стал жертвой «травоядности» государственной системы. Она слишком долго многое ему позволяла, чтобы окончательно уничтожить в момент иллюзии неуязвимости.

«На мой взгляд, жуткая судьба этого человека – продукт двух обстоятельств. Первое – его потрясающая личная публичная наглость. Политическое хамство как тип поведения! Второе – ступор системы перед лицом этого хамства. Это интересный парадокс, когда система пасовала перед наглостью гражданина, порождая тем самым его желание вновь и вновь пробовать её на прочность. Система своей необъяснимой травоядностью продила иллюзии Навального. Она же его и уничтожила в тот момент, когда он в очередной раз попробовал её на зуб. Оказалось, что система плохо владеет технологией протезирования оппозиционного прикуса. Но она отлично работает кусачками, применяя их вместо медицинских щипцов, когда понимает, что отступать дальше уже нельзя»,- написал Морозов в своем тг-канале.