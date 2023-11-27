Беглая оппозионерка призывает россиян брать пример с Ленина и мечтать о репарациях и поражении от Запада
После «победы Украины» россиян надо будет убедить радоваться такому исходу.
Об этом на четвертой сессии так называемого «Съезда народных депутатов» (нежелательной в России организации) в Варшаве заявила политическая активистка радикально-демократического толка Ольга Курносова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы уже сегодня можем готовить обычных граждан России к тому, что поражение в преступной войне – это поражение лично Путина и его режима, а не простых россиян. Я далека от коммунистической идеологии, но как не вспомнить слова Ленина о том, что настоящий патриот должен желать поражения России в империалистической несправедливой войне. То есть поражение – это победа обычных россиян», – сказала Курносова.
Она привела в пример Германию и Японию, которые, по ее мнению, после поражения во Второй мировой войне живут «прекрасно» и даже выдают гуманитарные визы «борцам с кремлевским режимом».
«Не надо бояться этого поражения. Это будет поражение преступников, которые должны сидеть в тюрьме. Россияне могут бояться репараций. Не надо их бояться, потому что все равно у них этих денег нет. Они у Сечина, Ротенберга, Тимченко и прочих тварей. Если те же самые нефтегазовые доходы, которые никуда не денутся, пойдут на выплаты репараций украинцам, ничего не произойдет с рядовыми россиянами, но у них будет шанс на построение нормальной страны», – трепалась Курносова.
Спасибо!
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