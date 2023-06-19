Беглая поэтесса дёрнула пивка, узнав о ранении Прилепина

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Популярная в либеральном интернете поэтесса Вера Полозкова призналась, что выпила «пивка», узнав о неудачном покушении на писателя Захара Прилепина.

Об этом она заявила в эфире телеканала-иноагента «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий напомнил Полозковой о ее матерном комментарии, написанном в 2017 году, под постом в американской соцсети о том, что Прилепин пошел воевать в ополчение ДНР. Она пообещала откупорить бутылку шампанского, когда писателю «отстрелят его *** голову».

«Ну, слушай, они не дотянули до шампанского, Миш. Не хватило на шампанское, хотя мне в этот день приходили картинки с шампанским. Ну нет. Максимум, пивко», – ответила Полозкова с сожалением.

При этом они с ведущим радостно хихикали. Потом, однако, поэтесса спохватилась.

«Я никакой радости, ни злорадства, ни ощущения, что я предупреждала, – ничего не почувствовала, кроме такого, знаешь… Человек, который все время сеет бурю, в какой-то момент пожнет ураган. Я просто думаю, что его это еще больше ожесточит, озверит и превратит в человека, который не разбирает дороги», – попыталась быть серьезной Полозкова.

«Это семь лет назад случилось, это пророчество внезапное», – добавила поэтесса и вновь радостно засмеялась.

Снова спохватилась и стала уверять, что никому смерти не желает.