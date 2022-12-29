Беглая русофобка: Крым – ягода на ветке, которую легко можно сорвать

Сбежавшая из России либеральная журналистка Юлия Латынина считает, что Украина легко возьмет Крым, а Донбасс – не сможет без американской помощи.

Об этом она заявила в интервью украинскому изданию «Политико», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда имеешь дело с хулиганами, а Путин является международным хулиганом с ядерной боеголовкой, то единственный путь, который он понимает, это если шарахнуть его по башке. Все остальное он считает: я опять этих лохов развел. И мы это много раз наблюдали.

На мой непрофессиональный взгляд, Крым – это такая ягода на ветке, которую взять гораздо легче, чем Донбасс. Особенно, если перерезать Крымский мост, а перед этим перерезать сухопутный коридор. А сухопутный коридор удержать невозможно. Поэтому я бы ожидала освобождение Крыма гораздо раньше, чем освобождение Донбасса», – трепалась иноагентша.