Беглец Куницын рассказал, как он «не отдал бы» Крым, если бы все его слушались

США сбили с толку «победителей Майдана» в 2014 году, заверив, что русские уйдут из Крыма. Поверив штатам, и.о. президента и главнокомандующего Украины Александр Турчинов не стал отдавать приказ о применении оружия в Крыму.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил экс-премьер Крыма, экс-глава госгорадминистрации Севастополя, последний представитель президента Украины в Крыму Сергей Куницын, который сбежал в Киев в 2014 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я говорю: верховный главнокомандующий, дай приказ на применение оружия. Он говорит, как я его отдам? Я говорю: подпиши бумагу, посади в «копейку» 90-летнего деда и он приедет, привезёт ее сюда. Мы не собираемся убивать российских солдат. Но когда ходят вокруг военных частей люди без опознавательных знаков, провоцируют, поверь мне – если выедут несколько БТР и танков, просто выстрелят над головой… Тем более, они ждали, они не знали, как мы будем себя вести, побаивались. Им нужен был Севастополь, потому что это база флота. А Крым они побаивались, знали, что есть крымские татары, что есть десятки тысяч людей, которые вышли с флагами, и люди кричали, «помогите!» – трепался Куницын о своем видении ситуации в феврале 2014 года, когда получил от Турчинова назначение в Крым представителем президента.

«Я видел, что Крым сдают. Я Турчинову говорю: отдай приказ. А он мне говорит: американцы говорят, что они уйдут. Я говорю: я так понимаю, что ты не с безработными с Брайтон-Бич разговариваешь, но я нахожусь тут, а вы находитесь в тёплых кабинетах. А за мной эфэсбэшники гоняются, чтобы меня арестовать. Отдай приказ! Тем более, не все были предатели в Вооружённых силах. И разведка работала, хотя там был начальник штаба от Януковича. Знали, что Россия к этому готовится. Был подготовлен план учений, который содержал ответ на захват Крыма. Я видел этот план. Тот же Керченский батальон они ставили на переправу, чтобы не дать передвигаться кораблям. Из Перевального выходили танки, брали под охрану аэродром «Бельбек», окружали его. Потому что там 200 лётчиков с персоналом не могли его охранять. И изначально лётчиком была команда номер 1 – самолёты были вооружены. И они готовы были защищать Украину», – уверяет Куницын.

По его словам, отсутствие воли и характера у «победителей Майдана» привело не только к потере Крыма, но и Донбасса.

«Я вам скажу: если бы у руководства Украины были яйца, у нас были силы для того, чтобы мы попробовали защитить Крым. Я думаю, что Севастополь мы бы вряд ли удержали. Для них Севастополь был ключевой точкой. Но, если бы мы в Крыму ощерились, даже не убивая никого, просто показали силу и открыли огонь над головами противника, я думаю, что не было бы Донбасса точно», – заключил Куницын.