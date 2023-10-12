Беглецы похуже Галкина и Собчак потянулись из Израиля обратно в РФ – политолог

Возвращение из Израиля в Россию людей, публично ее предавших и вставших на сторону врага, будет иметь негативные последствия.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политические украинцы, которые вокруг себя насаждают Украину, самые опасные. Это опаснее возвращения Максима Галкина и даже, да простят меня многие сейчас, самой Ксении Анатольевны Собчак. Это политическое украинство, которое формирует вокруг себя Украину социальную – главная угроза. И пока мы с ней не разберёмся, конечно, нам разговаривать с тем же Галкиным и с другими будет крайне сложно. Потому что мы не разобрались, кто мы внутри себя. Мы не можем их сейчас ломать через колено, хотя очень хочется и нужно ломать через колено, потому что мы внутри себя допустили прорастание в наших политически вовлеченных кругах это украинство – да, угроза существует. И у меня нет на неё ответа. А то, что потянутся, так уже потянулись. Возвращение из Израиля людей, которые никаких выводов не сделали, ни в чём не раскаялись, никаких позиций своих не изменили – оно уже началось. И если кто-то думает, что они будут сидеть тихо, то это большая ошибка и близорукость: они не будут сидеть тихо, они не умеют сидеть тихо», – заключил Евстафьев.