Беглого депутата Госдумы удивил масштаб бездарности украинских политтехнологов

30.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Политтехнологи президента Украины Петра Порошенко как нарочно делают грубейшие ошибки и не замечают очевидных возможностей для выгодного пиара.

Об этом в эфире канала «112» заявил бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв, бежавший на Украину от уголовного преследования в России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос в том, что считать выгодным с политтехнологической точки зрения. Например, делает Омелян заявление о прекращении пассажирского жд сообщения. С одной стороны, избиратель «Народного фронта» наверняка эту меру одобряет. С другой – совершенно не очевидно, что среди заробитчан, которые работают в России, все сторонники пророссийских политических сил на Украине, а они являются в этой ситуации пострадавшими.

Так и с вопросом о дружбе (о разрыве «Большого договора» с РФ – ред.). Наверное на востоке Украины этот шаг будет восприниматься хуже, чем на западе. Что является для президентской команды более выгодным с точки зрения подготовки к выборам, я не знаю. Это не очевидно», – заявил Пономарёв.

Также он сказал, что его удивила инициатива о внесении изменений в Конституцию о закреплении курса на ЕС и НАТО.

“Я бы на месте политтехнологов действующей власти предложил бы провести референдум на эту тему, тем самым отмобилизовал бы своего избирателя, потому что ты голосуешь за действующего президента, который предлагает такие важные и популярные в обществе вопросы, которые взаимосвязаны, в результате действующая власть набирает очки. А вносить это в Конституцию парламентскими решениями – это получается, что в конце полномочий действующего парламента людей не спросили, что может вызвать раздражение», – добавил перебежчик.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», украинский политолог Руслан Бортник назвал скандальную инициативу Омеляна о прекращении пассажирского ЖД сообщения с РФ «сумасшедшим пиар-вбросом» для Порошенко.