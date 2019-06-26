Беглому разоблачителю Порошенко окончательно отказали в праве стать депутатом

26.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Верховный суд Украины признал правомерным отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации кандидатом в народные депутаты беглого экс-нардепа и разоблачителя коррупционных действий экс-президента Петра Порошенко Александра Онищенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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Суд рассмотрел в апелляционном порядке дело по иску представителя Александра Онищенко в ЦИК.

Указано, что истец просил отменить постановление ЦИК, которым ему отказано в регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах, и обязать Комиссию зарегистрировать его кандидатом в депутаты.

ЦИК же мотивировала отказ в регистрации, в частности, тем, что истец не сдержал требований Конституции Украины относительно проживания в Украине в течение последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов.

Свое временное пребывание за пределами Украины Онищенко объяснил участием в международных спортивных соревнованиях по конному спорту в статусе всадника, во время которых он представлял Украину, в подтверждение он предоставил письмо Общественной организации “Всеукраинская федерация конного спорта Украины”, отметили в суде.

Суд первой инстанции удовлетворил иск. А Верховный суд отменил это решение. Там отметили, что пассивное избирательное право в выборах народных депутатов не является абсолютным и реализуется при условии соблюдения избирательных цензов, в частности возрастного, гражданства и оседлости.

“Ценз оседлости в национальном избирательном законодательстве выражается в требовании к кандидату в народные депутаты проживать на территории Украины в течение последних пяти лет. Лицо считается проживает на территории Украины, если его разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год – 180 дней…

Ценз оседлости направлен на то, чтобы депутатами Верховной Рады Украины избирались лица, которые достаточно глубоко знают и понимают экономические, политические, социальные и другие проблемы государственного и общественного развития Украины и в соответствии с этим могут более компетентно выполнять свои обязанности”, – указали в Верховном суде.

Оценивая причины отсутствия Онищенко за пределами Украины, суд выяснил, что в письме ОО “Всеукраинская федерация конного спорта Украины” нет сведений о наименовании соревнований, места и даты их проведения, статуса истца в этих соревнованиях и основания, на котором истец принимал в них участие.

“Суд пришел к выводу, что доводы истца о нарушении ответчиком требований Закона Украины “О выборах народных депутатов Украины” при решении вопроса о регистрации кандидата в народные депутаты Александра Онищенко не были подтверждены, суд констатировал отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований”, – отметили в суде.

Напомним, 15 июня ЦИК отказала в регистрации кандидата в народные депутаты Онищенко поскольку, в частности, им “не соблюдены требования Конституции Украины и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины”. Онищенко обжаловал решение ЦИК и выиграл апелляцию.

ЦИК подала апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного административного суда об отмене постановления об отказе в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Александра Онищенко.