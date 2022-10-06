Беглому соратнику Медведчука на Украине шьют госизмену

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Новости Украины

Киевский режим продолжает планомерно зачищать под ноль любые политические альтернативы поколению выращенных на западные гранты колониальных администраторов нынешней Украины.

Народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ, видному соратнику опального политика Виктора Медведчука и бывшему первому заместителю генпрокурора Украины Ренату Кузьмину сообщено о подозрении в государственной измене.

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Об этом сообщает сайт государственного бюро расследований – ГБР.

«… и.о. Генерального прокурора сообщил о подозрении в государственной измене народному депутату Украины Ренату Кузьмину», – говорится в сообщении.

Кузьмину вменяют то, что он «накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ» размещал в СМИ «антиукраинские» материалы – по факту – критику майдана и режима Зеленского.

«В частности, начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения России в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер. Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного воздействия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства», – говорится в подозрении ГБР.

Кузьмину грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

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По данным ГБР, сейчас устанавливается местонахождение Рената Кузьмина, в частности проведено более 10 одновременных обысков по местам его возможного пребывания.

Отметим, в ОПЗЖ Кузьмин был одним из немногих последовательных критиков майдана, в отличие от множества политиков-коньюнктурщиков, делавших карьеру, паразитируя на эксплуатации чаяний русской Украины. Кузьмин активно занимался правозащитной деятельностью. В частности, осуществляя судебную защиту украинских антимайданных активистов, попавших под каток репрессии режимов Порошенко и Зеленского.