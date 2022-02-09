Беглов его величества

Почему глава Петербурга очень любит династию Романовых и даже тайно присутствовал на свадьбе Георгия. Все дело в том уверяют эксперты, что губернатору очень нравиться идея несменяемой монархической власти и он любит дружить с аристократией.

В начале Георгий Романов обвенчался с женой Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе. Это событие прошло в присутствии более тысячи гостей. Оно характеризовалось в СМИ как первое за 120 лет венчание Романовых в России. Некоторые СМИ тогда отмечали странность выбора места для венчания. Город Петербург относится к Романовым весьма прохладно.

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Впрочем, как оказалось, что к Георгию Романову относится более чем доброжелательно глава города Александр Беглов. По информации наших источников, якобы губернатор лично договаривался, чтобы венчание спокойно прошло в Исаакиевском соборе. Кроме того, губернатор тайно смог посетить свадьбу Романова, где провел несколько часов поздравляя Георгия и его невесту. И это даже несмотря на то, что ранее получал предупреждение от федерального центра с требованием не появляться на свадебном торжестве.

Однако, как утверждают эксперты, Беглов не мог проигнорировать такое знаменательное для него событие. Все дело в том, что для губернатора такие мероприятия являются мерой повышения собственной значимости и внутреннего «я».

«Беглов очень ранимый чиновник с комплексом «маленького человека». То есть ему кажется, что он всегда незначительный, а значит надо присоединиться к чему-то более значительному, чтобы почувствовать себя нужным и великим. Именно поэтому он и присасывается к монархической династии. Для него это признак высокого положения. Кроме того, мы с самого начала видели у губернатора замашки этакого «царя» поставленного править городом. Когда делать ничего не надо, надо управлять. По идее сейчас таких чиновников быть не должно. Но Беглов все же есть», – утверждает политолог Борис Старов.

Действительно, Беглов не пропускает ни одного мероприятия, связанного с российской монархией и историей. Только вчера петербуржцы высмеяли приезд губернатора Александра Беглова и спикера Заксобрания Александра Бельского на церемонию возложения цветов к могиле императора Петра I. Градоначальнику приписали образ нового полковника русской монархии, а председателя парламента назвали его персональным «цветоносцем».

Официальное мероприятие состоялось в Петропавловском соборе Петропавловской крепости – усыпальнице династии Романовых. Беглов возложил цветы к могиле царя, обратив на себя внимание авторов telegram-канала «Занимательная конспирология», которые раскритиковали пафосное фото губернатора.

СМИ отмечали, что Александр Беглов минувшей осенью был среди гостей на свадьбе Георгия Романова в Исаакиевском соборе. То есть Беглов прямо показал, что готов обслуживать «интересы монархии», но не Петербурга и его жителей.

Журналисты с сарказмом написали, что «губернатор Петербурга Александр Беглов и его цветоносец консультируются в астрале у русского царя Петра Романова, как лучше убирать снег в Петербурге.