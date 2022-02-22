Беглов игнорирует просьбы ветеранов об установке лифта в доме 14 на Казанской улице в Петербурге

Несмотря на то, что Смольный периодически заявляет о заботе о пожилых людях и особенно о ветеранах, на деле все происходит ровно наоборот. Кроме проблем, возникших в связи с неудовлетворительной уборкой снега и льда на городских улицах, у петербуржских ветеранов есть и другие не менее острые проблемы, которые команда губернатора Беглова откровенно игнорирует. В результате многие ветераны не могут нормально попасть к себе домой из-за отсутствия лифта.

Блокадники Петербурга уже неоднократно жаловались на созданные для них Смольным невыносимых условий существования. Кроме известных глобальных проблем с некачественной уборкой снега и льда в текущем зимнем сезоне с городских улиц, у них есть и другие не менее серьезные проблемы.

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Так блокадница Вера Александровна, проживающая в доме №14 на Казанской улице, рассказала, что подняться на пятый этаж по крутым ступенькам без лифта крайне тяжело для пожилых людей, которые проживают в данном подъезде.

«Наш этаж хоть и пятый, но равняется шестому. И конечно очень крутые ступеньки. И у нас есть тут как бы маленький колодец направо. Там бы можно было бы установить лифт. Это было бы очень хорошо, потому что есть и на третьем этаже люди живут и на втором инвалиды пожилые в основном и им трудно подниматься», — рассказала блокадница.

Примечательно, что речь идет об историческом доме Роде, который является памятником архитектуры 1784 года постройки. Имея нестандартную планировку, в подъездах существуют своеобразные «сквозные» квартиры, с выходом сразу на две разные лестничные площадки. Именно это спасает пожилую петербурженку от каждодневного испытания по пешему подъему на пятый этаж. По ее словам, соседи одолжили Вере Александровне ключи от своей «сквозной» квартиры, и она пользуется лифтом соседнего подъезда, через квартиру соседей попадая на свою лестничную площадку.

«Вот соседи, там коммунальная квартира, они хорошо нас знают. А у них есть лифт, я там поднимаюсь, а здесь захожу. То есть через квартиру хожу. Они мне дали ключ от входной двери», — уточнила женщина.

При этом она отметила, что еще пару лет назад жители подъезда обращались в администрацию губернатора Александра Беглова с просьбой рассмотреть возможность установки лифта на их лестничной площадке. Тем более, что и место для него имеется. Однако до сих пор пожилым людям не пришло никакого ответа.

«Мы обращались в администрацию губернатора, но пока так. Пока ничего к сожалению. Несколько лет назад обращались. Мы уже не надеемся на положительный ответ», — посетовала Вера Александровна.

По сути в Смольном просто проигнорировали проблемы ветеранов и инвалидов, проживающих в историческом здании, хотя все возможности для того, чтобы облегчить жизнь заслуженным петербуржцам у городских властей есть. Не хватает лишь желания.

Напомним, блокадники Приморского района потребовали уволить ответственных за уборку снега и льда в Петербурге.