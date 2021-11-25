Беглов не планирует поощрять вакцинированных петербуржцев по примеру Собянина в Москве

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Петербуржцы считают, что Смольный не может решить проблему снижения темпов вакцинации в городе, тогда как в Москве, где недавно разыграли квартиры среди привитых горожан, антикоронавирусная кампания проходит довольно успешно.

В Северной столице постепенно снижается скорость вакцинации от COVID-19, а показатели по заболеваемости и смертности, напротив, остаются крайне высокими. В то же время администрация города по-прежнему не в состоянии предпринять действенные меры, которые убедят петербуржцев поставить прививки.

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Ситуация в отдельных регионах демонстрирует, что кампания по вакцинации может быть успешной. Например, в Москве горожане, прошедшие курс прививки, могут получить в лотерее ценные призы, в том числе квартиры. Благодаря эффективной политике «кнута и пряника» столица РФ уже несколько месяцев лидирует по темпам вакцинации от COVID-19 в РФ.

Глава комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец ранее раскритиковал Смольный за провал антиковидной кампании. Администрация Александра Беглова лишь сейчас предложила на рассмотрение проект по поощрению петербуржцев, которые сделали прививки, двумя тысячами рублей. При этом речь пока ведется о возможности участия в этой программе исключительно пожилых граждан.

В то же время руководство Петербурга ввело жесткие ограничительные меры, которые вызывали недовольство общественности. Так, с 27 декабря горожане не смогут зайти без QR-кода даже в кафе. В Москве же ситуация выглядит намного благоприятнее, поскольку глава города Сергей Собянин отказался от противоречивой системы с QR-кодами.

Очевидно, что власти столицы заботятся о своих горожанах, тогда как Смольный и градоначальник Александр Беглов демонстрируют абсолютную незаинтересованность в благополучии петербуржцев.