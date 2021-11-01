Беглов не выполнил поручения Путина по «прямым линиям» и стал аутсайдером

01.11.2021 11:50 (Мск), Санкт-Петербург, Светлана Притулина

Губернатор Петербурга Александр Беглов до 31 декабря должен отчитаться перед президентом РФ Владимиром Путиным о выполнении поручения по проведению «прямой линии» с жителями Северной столицы. Однако доложить будет не о чем. Глава города оказался одним из немногих, кто не проводил открытого общения. И Смольный вряд ли успеет технически организовать площадку для дискуссии до конца года.

Президент РФ Владимир Путин после своей «прямой линии» в июне подготовил поручение , обязав глав регионов перенимать формат живого общения с гражданами для лучшего понимания проблем общества. Главное – организовывать прямой контакт посредством телефонных звонков в открытые студии или иными способами, позволяющими общаться в эфире с жителями лично. Согласно документу, руководители субъектов должны делать это не реже одного раза в год, начиная с 2021-го. Также был установлен отчетный период – до 31 декабря 2021 года.

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По подсчетам издания «Коммерсант» более 70% губернаторов выполнили поручение главы государства, проведя «прямую линию» хотя бы один раз. Одним из немногих, кто пока что причислен к аутсайдерам по выполнению поручения, является губернатор Петербурга Александр Беглов. Глава города обещал провести «прямую линию» еще в сентябре, но ее так и не было.

Смольный вряд ли успеет организовать дискуссионную площадку за оставшееся время, и Беглову нечем будет отчитываться перед президентом. Такой прогноз позволяют сделать два обстоятельства. Первое – неработоспособность петербургского «Центра управления регионом» (ЦУР). Данное ведомство представляет собой локальный информационный центр по сбору жалоб жителей из различных источников и передаче данных в администрацию города для организации обратной связи.

Такой центр есть почти во всех регионах РФ и подчиняются они АНО «Диалог». В ведении этой структуры находится организация «прямых линий» на сторонних площадках при модерации сотрудниками ЦУР. Предполагалось, что в 2021 году во всех 85 регионах ЦУРы обеспечат губернаторам общение с жителями. Однако быстро стало понятно, что «система» сырая, и ведомства не могут наладить диалог с администрациями. Это касается и Петербурга. Отсутствие налаженного взаимодействия местного ЦУР, вероятно, привело к срыву выполнения поручения президента. При этом сложно ожидать, что сотрудничество между Смольным и ЦУР в скором времени улучшится, и в течение оставшихся двух месяцев будет проведена «прямая линия».

Второе – лояльность PR-сотрудников Смольного Беглову. В условиях неполноценно функционирующего ЦУР дублирующим «органом» по обеспечению связи с жителями обычно выступает пресс-служба администрации субъекта. К такой практике прибегали в других регионах. В пресс-службе Смольного сегодня обещают, что «прямая линия» обязательно будет. Но каких-либо подробностей пока не раскрывают. Потому неизвестно, когда ее проведут и как. Скорее всего уже не в этом году – все же подготовка является технически сложным и длительным процессом. При этом не приходится рассчитывать на то, что Смольный согласится вывести губернатора «в народ» для ответа на прямые вопросы жителей.

В этой связи показательны выступления градоначальника на канале «78» в передаче «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым», где он отвечает на вопросы ведущего по городской повестке. В июле Смольный подавал эту программу как «прямую линию», заявляя, что в ней глава города будет отвечать на вопросы со звонков в редакцию.

Ранее портал «Блокнот» обращал внимание на передачу. Журналисты отмечали, что Беглов действительно там выступает, но есть нюанс. Вопросы жителей, полученные по почте или от звонков в студию, вероятно проходят премодерацию, а уже потом переадресовываются губернатору. Обсуждение проблем проходит в рамках заготовленных сюжетов. Такое общение дает возможность Беглову чувствовать себя спокойно и не бояться острых вопросов от петербуржцев, на которые невозможно будет быстро дать ответы, предполагали журналисты. Однако это не соответствует формату, предложенному президентом, так как в эфирах нет дискуссий в онлайн-режиме с жителями города.

Напомним, в июле Александр Беглов обещал, что вице-губернаторы Петербурга ежемесячно будут проводить прямые линии и отвечать на вопросы граждан. Однако с лета в СМИ и соцсетях не было замечено трансляций с их участием, отвечающих формату открытого общения.

Ранее сетевое издание «Бумага» опрашивало аппараты вице-губернаторов на предмет планов по организации общения с жителями города. Немногие чиновники высказались о готовности провести подобные мероприятия. Так, в аппарате Станислава Казарина отметили, что прямая линия может быть проведена в декабре. В свою очередь в пресс-службе вице-губернатора Максима Соколова заявили, прямые линии с участием Соколова не проводились и пока не запланированы.