Беглов отчитался о проблемах Центрального района после акции пенсионеров

12.02.2022  19:58 (Мск), Санкт-Петербург
Андрей Романов.  
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ЖКХ, Россия, Санкт-Петербург


Губернатор Петербурга Александр Беглов, подводя итоги недели, рассказал о внеплановой проверке Центрального района. Он заявил о привлечении дополнительных сил для уборки кровель. В пятницу, 11 февраля, на уборку территорий вынуждено вышли пенсионеры.

Градоначальник рассказал, за зиму оттуда было вывезено 36 тысяч кубометров снега.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, подводя итоги недели, рассказал о внеплановой проверке Центрального района. Он...

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«Потребовал привлечь дополнительные силы к уборке кровель, а главам районов поручил усилить взаимодействие с муниципалитетами для скорейшего приведения территорий в порядок», – отметил Беглов.

Центральный район Петербурга, как и другие, этой зимой страдает от некачественной уборки снега. Обледенелые тротуары, неочищенные кровли и свисающие с крыш глыбы льда – лишь малый перечень проблем. Чтобы как-то исправить ситуацию, жители вынуждены брать лопаты в руки и самостоятельно убирать территории.

Одна из таких акций прошла в пятницу, 11 февраля. Пенсионеры Центрального района вышли на уборку улиц, на что обратили внимание журналисты. Петербуржцы подчеркнули, что пошли на это намеренно, поскольку не могут дождаться приезда коммунальщиков, а ломать конечности больше не хотят.

Беглов также проводил «внеплановые» проверки и других районов. Там его проводили по заготовленным ранее маршрутам, где губернатор не видел многочисленных сугробов и снежных завалов. Однако в соцсетях публиковали фото, опровергающие отчеты пресс-службы Смольного.

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