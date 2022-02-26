Беглов отмалчивается по теме спецоперации на Украине из страха персональных санкций

Новости Украины

Губернатор Петербурга Александр Беглов не высказался по теме спецоперации на Украине, которая началась в ночь 24 февраля и продолжает молчать, несмотря на то, что события эти влияют на петербуржцев, и они ждут какой-либо реакции главы своего города на происходящее.

По поводу признания правительством России ДНР и ЛНР 22 февраля губернатор также ограничился лишь формальным заявлением, сделанным совместно со спикером парламента Александром Бельским. В нем говорится, что Петербург поможет Донбассу, и в то время, когда жизни мирных граждан под угрозой, думать о новых санкциях неуместно.

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«Когда речь идет о человеческих жизнях, о жизнях женщин, детей, стариков – не время оглядываться на новые истерические обвинения, угрозы и санкции», – говорится в заявлении.

Но никаких развернутых заявлений на тему, что собирается сделать лично он как глава города и его команда управленцев в новой политической ситуации в мире, от имени Беглова далее не последовало.

При том, что на жизнь Петербурга она неизбежно влияет – уже 25 февраля сообщили, что матчи Кубка УЕФА перенесены в Париж, польская авиакомпания LOT прекратила воздушное сообщение с городом, а торговая сеть DNS, воспользовавшись волнением, резко подняла цены на электронику, и горожане опасаются, что этому последуют и другие.

На фоне этого непонятная тишина из кабинета Беглова создает впечатление, что губернатор, вопреки своим словам, попросту очень боится западных санкций, которые могут затронуть его лично, как затронули многих российских политиков, глав силовых ведомств, бизнесменов, а потому избегает любых высказываний на тему.

Уместные в данной ситуации слова произнес лишь вице-губернатор Алексей Корабельников, который взял на себя труд успокоить петербуржцев и опровергнуть фейки об опасности для их банковских счетов. Именно Корабельников призвал спокойнее относиться к решениям международного сообщества, и заверил горожан, что правительство региона работает с надежными финансовыми партнерами, которые были готовы к любой ситуации, и бояться не нужно.

«Все крупные банки долгие годы готовились с точки зрения программного обеспечения, с точки зрения плана действий в случае наступления таких обстоятельств. Для банковской системы эти события совершенно предсказуемы. И мы все к этому готовы. Не надо бояться этих обстоятельств. Все могут проверить, что в магазинах по-прежнему принимают оплату, банкоматы по-прежнему выдают деньги. Поэтому здесь никаких обстоятельств, которые могут повлиять на нашу размеренную жизнь, их не произошло. И бояться этого не нужно», — заверил Корабельников 25 февраля.

По мнению ряда аналитиков, промолчавший по такой острой теме Беглов вновь показал неспособность принимать решения, и несостоятельность в должности главы второго по значению региона России, так как именно он должен был первым поддержать граждан, переживающих сейчас и за своих близких, которые под угрозой, и за собственное благополучие.