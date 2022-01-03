Беглов планирует проведения финала Лиги чемпионов в Петербурге вопреки эпидситуации

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Власти Санкт-Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова обещали по полной использовать стадион на время финала Лиги чемпионов. Параллельно же глава города признал, что коллективного иммунитета не хватает для того, чтобы остановить распространение штамма «Омикрон».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил проведение в городе Финала Лиги чемпионов 2021\22 года при полной загрузке трибун стадиона.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Окончательное решение по допуску зрителей будет принято совместно с УЕФА и управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу», — заявил РИА «Новости» градоначальник.

По словам Беглова, в Северной столице сформирован коллективный иммунитет на уровне 80%. Однако, признал глава Северной Пальмиры, его не хватит, чтобы противостоять «Омикрону».

При этом Санкт-Петербург уверено держится на первом месте по числу ежедневно выявляемых случаев заболевания, обгоняя даже Москву. В городе с 1 января вступили в силу новые ограничительные меры, которые коснулись даже туристов. QR-коды требуют при посещении заведения общепита и магазинов.