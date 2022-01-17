Беглов попытался задобрить бизнес «послаблениями» для летних кафе

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Глава Петербурга Александр Беглов разрешил устанавливать круглогодичные летние кафе до 2023 года. «Послабление», вероятно, вызвано желанием Смольного снизить протестную активность бизнеса, согласившись на уступки на фоне жестких антипандемийных ограничений. Тем не менее, послабление вряд ли существенно отразится на положении бизнеса, терпящего убытки из-за введения QR-кодов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал документ «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2015 № 532», позволяющий заведениям общепита размещать на примыкающим к ним площадкам нестационарные павильоны, известные как «круглогодичные летние кафе». Договоры на размещение «летних кафе» можно заключать без проведения аукционов до 31 декабря 2023 года. Решение о заключении договора или отказе принимает Комитет имущественных отношений Петербурга в течение месяца со дня подачи заявления.

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Разрешение на установку круглогодичных кафе стало одним из немногих послаблений бизнесу со стороны чиновников на фоне жестких пандемийных ограничений. Сейчас предприниматели испытывают проблемы в связи с антикоронавирусными мерами, введенными властями.

В Санкт-Петербурге со 2 января действует QR-режим, запрещающий посещение общественных мест не привитым и не переболевшим. Ограничение привело к падению потока гостей и сокращению выручки предпринимателей. Кроме того, контролирующие организации проводят активные проверки бизнеса на предмет соблюдения коронавирусных ограничений, что мешает предпринимателям работать в спокойном режиме. Прессуя бизнес, администрация города не предлагает адекватных мер поддержки, из-за чего предприниматели поставлены на грань закрытия бизнеса.

Выражая несогласие с мерами Смольного, ряд заведений Петербурга решили бойкотировать проверку QR-кодов. По словам инициатора бойкота, ресторатора Александра Коновалова, к акции присоединились уже 150 организаций.

Ранее из-за непродуманных актиковидных ограничений в Петербурге владелец ресторана «МыЖеНаТы» Александр Затуливетров заявил о продаже заведения и переезде в Кению. Свое решение бизнесмен объяснил непредсказуемостью действий Смольного.

«Что бы ты ни делал, сидишь на пороховой бочке. Когда-то это должно было надоесть», – пояснил ресторатор.