Беглов прикрывает низкие темпы развития спорта победами петербургских спортсменов

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Губернатор Александр Беглов поздравил баскетбольный клуб «Зенит» с чемпионством, подчеркнув, что Петербург «вновь лучший в нашей стране» в этом виде спорта. При этом в целом ситуация с развитием спорта в Северной столице ухудшается, во многом в связи с неэффективной работой чиновников Смольного.

В минувшее воскресенье петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в седьмом матче финальной серии и впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. С чемпионством баскетболистов поздравил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

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«В финальной серии против московского ЦСКА петербургская команда проявила характер, волю и непревзойденное спортивное мастерство. Поздравляю болельщиков с победой любимой команды. Баскетбольный Петербург вновь лучший в нашей стране!» – заявил глава региона.

При этом как с поддержкой петербургских спортсменов, выступающих на международных соревнованиях, так и с привлечением к занятиям спортом горожан в Санкт-Петербурге при губернаторе Беглове наблюдаются серьезные проблемы.

Так, внимание чиновников Смольного ранее уже пытались привлечь к неудовлетворительному состоянию дворовых спортплощадок. Муниципальный депутат Правобережного округа Федор Грудин призывал вице-губернатора Бориса Пиотровского и других госслужащих, курирующих развитие физкультурного движения и спорта, внимательнее следить за этими пространствами, которые требуют ухода, чтобы выполнять свои функции.

«Содержать городской спортивный объект на улице сложнее чем просто высадить дерево. Оно себе спокойно растёт, а площадка изнашивается, элементы ветшают и приходят в негодность. Необходимо вести учёт материалов, из которых сделаны стенки, покрытие площадки, подыскивать аналоги для замены. Чиновникам откровенно лень этим заниматься», – писал Грудин в социальных сетях.

Однако безучастная позиция Смольного напрямую отражается и на профессиональных спортсменах. Из-за нехватки финансирования из городского бюджета спортсмены вынуждены обращаться за помощью к неравнодушным горожанам, чтобы приобрести необходимый инвентарь и должным образом укомплектовать тренировочные залы.

Также СМИ неоднократно писали о нехватке мест для занятия общефизической подготовкой, разрушенной системе профессиональной подготовки и неудовлетворительном состоянии некоторых спортивных объектов. В качестве примера можно привести легендарный гребной клуб «Знамя», реконструкцию которого городские власти не могут согласовать на протяжении нескольких лет. По информации ряда источников, сейчас на месте тренировочного центра и вовсе хотят построить общественное пространство.

Стоит отметить, что по уровню поддержки спорта Петербург серьезно отстает от Москвы, где при численности населения в 12 миллионов функционирует порядка 24 тысяч спортплощадок. В Северной столице при 7 миллионах жителей имеется лишь около 2,7 тыс. таких объектов. Такая ситуация во многом возникла на фоне нерационального распределения бюджетных средств петербургскими чиновниками. В частности, на 2022-2024 годы в Северной столице предусмотрено выделение лишь 22 миллионов рублей в качестве субсидий на развитие спорта. При этом только на открытие Петербургского международного экономического форума в 2022 году власти рассчитывают потратить около 30 млн, что гораздо больше, чем выделяется на поддержку всей городской индустрии спорта.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, губернатор Беглов не упускает возможности «попиариться» на успехах петербургских спортсменов, создавая таким образом видимость развития спорта в Северной столице. С заслуженными олимпийскими золотыми медалями в командном турнире в Пекине Александр Дмитриевич поздравлял фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова, с бронзой – петербургскую дзюдоистку Мадину Таймазову, а также других представителей спорта, и баскетболисты «Зенита» не стали исключением.